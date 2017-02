10 niesamowitych projektów stworzonych drukarką 3D

Pierwsza rzecz, którą wydrukowano na drukarce 3D, nie była niczym spektakularnym – był to zwykły kubeczek na płyn do przemywania oczu. Miało to miejsce w 1983 r., a twórcą był wynalazca druku 3D, Chuck Hull. Od tego czasu wiele się zmieniło – obecnie technologię wykorzystuje się do wytwarzania protez dla ludzi i zwierząt, niepowtarzalnych wzorów na słodyczach, instrumentów muzycznych, a nawet tkanek ludzkich (np. uszu). A kolejne, innowacyjne zastosowania tej niezwykłej technologii ciągle się pojawiają. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym prezentujemy 10 najciekawszych z nich.