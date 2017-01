10 programów i usług lubianych w dużych firmach

GitHub, TeamViewer i Notepad++ to jedne z najchętniej pobieranych aplikacji w firmach do 1000 pracowników. Jakie jeszcze programy są tam cenione?

G2 Crowd to potężna platforma zawierająca ponad 100 tysięcy recenzji oprogramowania napisanych przez użytkowników. Serwis udostępnił ostatnio listę najlepszych aplikacji według pracowników średnich i dużych firm. Ranking bazował na ocenie programów i liczbie ich poleceń innym użytkownikom. Niektóre z nich pewnie znacie, a inne mogą okazać się zaskoczeniem. – Podobnie, jak w przypadku większości mniejszych przedsiębiorstw, firmy mid-market [od 51 do 1000 pracowników] wymagają programów, które są zaawansowane, ale niezbyt drogie i łatwe w użyciu – powiedział Michael Fauscette, dyrektor badań w G2 Crowd.

Hello Sign

Szybki i bezpieczny program do podpisywania dokumentów w internecie. Można korzystać z wersji bezpłatnej, w której trzy pierwsze dokumenty w każdym miesiącu są bezpłatne. Od 40 dolarów zaczynają się wersje dla małych firm.

Średnia ocen: 9,78 / 10

Strona programu: Hello Sign

Code42

CrashPlan umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych online. Co ważne, działa dyskretnie w tle, gdy ty zajmujesz się innymi zadaniami. 30-dniowy trial jest bezpłatny, a zwykłe miesięczne opłaty to zależnie od oferty: 6 lub 9 dolarów. Są też plany specjalne dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa.

Średnia ocen: 9,63 / 10

Strona programu: Code42 CrashPlan

Code42 CrashPlan - okno programu

GitHub

Serwis internetowy udostępniający darmowy hosting programów open source i płatne, prywatne repozytoria. Przeznaczony szczególnie dla zespołów programistycznych. Pozwala na sprawdzanie jakie zmiany, przez kogo i kiedy zostały wprowadzone do plików.

Średnia ocen: 9,55 / 10

Strona programu: GitHub

GitHub - okno programu

WordStream

Narzędzie online do analizy i optymalizacji obecności i promocji firmy w internecie. Pozwala na prowadzenie działań reklamowych w Google AdWords i Bing Ads (świetnie mierzy efekty kampanii i sugeruje poprawki). Serwis można bezpłatnie przetestować, opłaty miesięczne zaczynają się od 229 dolarów.

Średnia ocen: 9,49 / 10

Strona programu: WordStream

eSignLive (Vasco)

Program pozwala firmom na uzyskiwanie dokumentów podpisanych bezpiecznie przez internet, za pośrednictwem dowolnego urządzenia. Opłaty zaczynają się od 20 dolarów miesięcznie.

Średnia ocen: 9,45 / 10

Strona programu: eSignLive (Vasco)

LiveChat

Polski akcent w zestawieniu. Okienko live chat do wstawienia na stronę. Umożliwia konsulting, obsługę klienta oraz sprzedaż internetową. 30-dniowy okres próbny jest bezpłatny, później opłaty rozpoczynają się od 16 dolarów miesięcznie za jedno stanowisko.

Średnia ocena: 9,42 / 10

Strona programu: LiveChat

TeamViewer

Narzędzie umożliwiające zdalny dostęp i zdalną pomoc techniczną zarówno na PC, jak i Maca. Pozwala również na prowadzenie konferencji online i webinarów. Opłaty zaczynają się od 749 dolarów za licencję.

Średnia ocena: 9,41 / 10

Strona programu: TeamViewer

Snagit (TechSmith)

Narzędzie służące do przechwytywania zrzutów ekranu i tekstu, a także nagrywania do pliku wideo tego, co dzieje się na ekranie komputera. Istnieje bezpłatna wersja testowa; najtańsza licencja to koszt 50 dolarów.

Średnia ocena: 9,4 / 10

Strona programu: Snagit (TechSmith)

Snagit - działanie programu

Freshservice

Narzędzie do zarządzania pomocą IT w firmie. Umożliwia przyjmowanie zgłoszeń, zarządzanie incydentami, prowadzenie bazy wiedzy i portalu samoobsługowego. 30-dniowy okres próbny jest bezpłatny, późniejsze opłaty rozpoczynają się od 29 dolarów miesięcznie za jedno stanowisko konsultanta.

Średnia ocena: 9,38 / 10

Strona programu: Freshservice

Notepad++

Edytor kodu źródłowego (szczególnie przydatne narzędzie dla programisty) i rozbudowany zamiennik Notatnika dla systemu operacyjnego Windows. Jest bezpłatny.

Średnia ocena: 9,38 / 10

Strona programu: Notepad++