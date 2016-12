3 najlepsze smartfony 2016 roku

W ciągu ostatnich 12 miesięcy do sprzedaży trafiło mnóstwo świetnych smartfonów. A gdybym miał wybrać tylko 3 z nich? Oto mój subiektywny przegląd.

iPhone 7 Plus

Może i Apple nie jest tak innowacyjne jak kiedyś. Może Tim Cook prowadzi firmę gorzej niż Steve Jobs. Ale iPhone to dla mnie wciąż gwarancja jakości. Wiadomo, czego można się spodziewać po kolejnych modelach, nawet jeśli ich premierom towarzyszą kontrowersje.

iPhone 7 Plus

Ten iPhone dodatkowo ma ekran o przekątnej 5,5 cala, a ja lubię duże ekrany. I mimo tej wielkości jest bardzo lekki. Jest też jedynym smartfonem z zaprezentowanej tu trójki, na którym mogę grać w Super Mario Run.

HTC 10

Sprawdza się zarówno do robienia zdjęć (w każdych warunkach oświetleniowych), jak i do słuchania muzyki (certyfikat Hi-Res Audio). I nie mam tu na myśli „całkiem dobrych zdjęć” i „zwyczajnego słuchania muzyki”. W obu przypadkach mamy do czynienia z ponadprzeciętną jakością.

HTC 10

Na wyświetlacz 5,2” (rozdzielczość 2560x1440, 565 ppi) też nie można narzekać. No i wiecie, w odróżnieniu od nowego iPhone’a, obsługuje karty microSD. Metalowa obudowa dobrze leży w rękach. To solidny sprzęt, mam wrażenie że być może jeden z najbardziej niedocenionych smartfonów tego roku.

Samsung Galaxy S7 edge

Z początku nie ekscytowałem się przesadnie zakrzywionym wyświetlaczem, ale S7 edge wpadł w moje ręce przy okazji testów Gear VR i... zrobił na mnie ogromne wrażenie.

Samsung Galaxy S7 edge

Jasne, to że wyświetlacz na krawędziach odbija światło, bywa denerwujące. Jeśli nie przekonuje was nietypowe wzornictwo, to może fakt, że faktycznie trzyma na baterii cały dzień? Albo że jeśli chodzi o wydajność, do dziś mało który smartfon mu dorównuje, a przecież S7 edge miał premierę na początku roku.

No i nie wybucha. Nie mogłem się powstrzymać.

Xiaomi Mi Mix: nagroda pocieszenia Wielki smartfon (ekran 6,4 cali), wielkie problemy z dostępnością. Nie jest łatwo kupić go w Polsce, a co za tym idzie – nie wpadł w moje ręce. Ale przyznaję, że mam „bezramkowca” na oku. Brawa dla Xiaomi za odwagę i przetarcie szlaku. W 2017 spodziewamy się wielu naśladowców Mixa.

Pewnie nie zgadzacie się z moim wyborem, prawda? Jakie smartfony były według was najlepsze w 2016 roku?