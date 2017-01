8 branż, które zmieni VR

VR zmieni szereg branż - poczynając od korporacji, a kończąc na firmach od nieruchomości. Oto rynki, na które wirtualna rzeczywistość będzie miała największy wpływ.

Podróże

Podróżowanie bardzo często stwarza wiele problemów, zwłaszcza jeśli zapuszczamy się w rejony zupełnie dla nas nieznane. Turystów nierzadko nękają wątpliwości typu: czy hotel i pokój będą rzeczywiście wyglądały tak dobrze jak w internecie? Dzięki wirtualnej rzeczywistości nie trzeba będzie zastanawiać się nad takimi rzeczami tygodniami – już niedługo najpopularniejsze firmy zajmujące się wynajmem mieszkań i hoteli, takie jak Airbnb, wprowadzą możliwość wirtualnego oprowadzania po wynajmowanych obiektach i okolicy, zanim zabukuje się wybrane miejsce. Na recenzjach klientów właściwie rzadko kiedy można polegać, natomiast VR ograniczy element zaskoczenia i ryzyka niemal do minimum. Marriot zaprojektował już pomieszczenia z regulowaną temperaturą, gdzie klienci mogą założyć gogle VR i przenieść się do hoteli z Londynu czy na Hawajach. Dzięki temu nie tylko widzą, co oferuje i jak wygląda dany hotel, ale też czują, jaka temperatura panuje w danej lokalizacji.

Handel

Jeśli chodzi o wpływ wirtualnej rzeczywistości na branżę handlową, wyrażenie „wypróbuj, zanim kupisz” będzie w końcu miało rację bytu. Wyobraź sobie kupowanie ubrań online – zanim kupisz i zapłacisz, będziesz w stanie zobaczyć, jak dany element stroju będzie wyglądał w rzeczywistości! Będziemy wówczas z pewnością dużo mniej skłonni, by porzucać koszyki z zakupami. Dzięki VR sprzedawcy (zwłaszcza poprzez kanały online) będą w stanie zapewnić swoim klientom całkowicie immersyjne, interaktywne zakupy. To będzie prawdziwy punkt zwrotny w handlu. Na pewno zredukuje liczbę zwrotów i skarg konsumenckich i w końcowym rozrachunku zwiększy zaufanie klientów.

Nieruchomości

Rynek nieruchomości dzięki wirtualnej rzeczywistości przejdzie prawdopodobnie największe transformacje. Na przykład, jeśli jakieś emerytowane małżeństwo i rodzina z dziećmi będą zainteresowani kupnem mieszkania z dwiema sypialniami, agent będzie w stanie wirtualnie urządzić im odpowiednio przestrzeń mieszkania, korzystając ze strony/aplikacji. Dwa zupełnie różne designy, a każdy indywidualnie dopasowany pod klienta, z pewnością szybciej przekonają zainteresowanych do kupna. Ponadto zamiast organizować 10 czy 15 spotkań, by oprowadzić klientów po mieszkaniu, agenci będą mogli udostępniać wirtualne wycieczki, których jakość nie będzie ustępowała tym rzeczywistym. Firma IA Interior Architects już współpracuje z firmą InsiteVR, aby budować i projektować modele mieszkań, domów i budynków biurowych. Pozwala też wybranym klientom na odbywanie „wycieczki” po danym miejscu, zanim to zostanie w ogóle wybudowane.

Korporacje

Wirtualna rzeczywistość jest też opłacalnym rozwiązaniem usprawniającym przestarzałe zadania biznesowe. Jako że technologia VR staje się coraz powszedniejsza, małe firmy powinny zacząć inwestować w ulepszenie np. szkoleń pracowniczych czy orientacji. Technologia VR może zastąpić drogie i zajmujące wiele czasu podróże na spotkania biznesowe czy międzynarodowe konferencje. Przykładowo, pracownicy z różnych zakątków świata mogą wziąć udział w tym samym szkoleniu, w tym samym czasie, korzystając z interaktywnego tutorialu 3D.

Ochrona zdrowia

Wyobrażasz sobie przeprowadzanie operacji na wirtualnym modelu? Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości stały się niezwykle użytecznymi narzędziami przy szkoleniu specjalistów w dziedzinie medycyny. Dzięki VR studia medyczne przejdą prawdziwą transformację. Lekarze będą mogli otrzymywać instrukcje nt. sprzętu i wskazówki dotyczące procedur w bardziej interaktywnym i realistycznym środowisku. Dni podręczników i filmików instruktażowych jako podstawowych źródeł wiedzy są policzone! Przykład zastosowania praktycznego HR? Chirurdzy z UCLA wykorzystują już technologię Surgical Theater VR oraz gogle Oculus Rift, aby przeprowadzać bardzo trudne operacje w świecie wirtualnym, zanim wykonają je na pacjencie.

Gry

Gracze jak zawsze czekają na kolejny wynalazek, który zrewolucjonizuje sposób grania. Wirtualna rzeczywistość już w tej chwili umożliwiagraczom przejście w inny wymiar, całkowicie zanurzając ich w wirtualny świat i zapewniając wrażenia, których nie znajdą się nigdzie indziej. W przypadku branży gier komputerowych najważniejszym krokiem naprzód jest rozwiązanie istniejących problemów. Technologia VR może spowodować znaczny wzrost cen, co z kolei doprowadzi do mniej powszechnego użycia. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej konkurencyjnych produktów pojawia się online, koszty powinny mimo wszystko nieco spaść, co pozwoli przeciętnym użytkownikom na wejście do gry.

Motoryzacja

Projektanci Forda wykorzystują VR do testowania elementów nowych samochodów, oszczędzając w ten sposób 8 mln USD rocznie. Z kolei Audi dostarcza zestawy VR wybranym dilerom, aby ci mogli udostępniać je klientom do personalizowania i konfigurowania samochodów przed zakupem.

Lotnictwo

Firma Airbus wykorzystuje VR, aby prezentować klientom wnętrza samolotów. Opatentowała też jeden z zestawów VR, który w przyszłości pasażerowie mają wykorzystywać do rozrywki w trakcie lotu.