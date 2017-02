AMD Ryzen oficjalnie: ceny i data premiery. Intel powinien zacząć się poważnie martwić

Procesory AMD Ryzen zaprezentowane oficjalnie. Wiemy ile kosztują najwydajniejsze modele z rodziny Ryzen 7 i kiedy trafią do sprzedaży.

AMD Ryzen

Procesory AMD Ryzen mają stanowić realną konkurencję dla układów Intela. Dzisiaj poznaliśmy oficjalne ceny wybranych modeli oraz datę ich premiery. W sumie na rynek mają trafić trzy serie: Ryzen 7, Ryzen 5 i Ryzen 3.

AMD Ryzen 7

W pierwszej kolejności na rynek trafią desktopowe układy z rodziny Ryzen 7 mające atakować pozycję zajmowaną przez Intel Core i7. Będą to modele Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X i Ryzen 7 1700.

AMD Ryzen 7 1800X

Ryzen 7 1800X to najmocniejsza konstrukcja cechująca się następującymi parametrami: 8 rdzeni, obsługa 16 wątków, taktowanie 3,6 GHz (maksymalnie 4 GHz), 95 watów. Układ został wyceniony na 499 USD netto i będzie kosztował a Polsce 2499 złotych. Zdaniem AMD w porównaniu do dwukrotnie droższego 8-rdzeniowego Intel Core i7-6900K w testach jednordzeniowych (Cinebench) osiąga taki sam wynik, natomiast po zaprzęgnięciu wszystkich rdzeni do pracy jest o 9% szybszy.

AMD Ryzen 7 1700X

Ryzen 7 1700X: 8 rdzeni, obsługa 16 wątków, taktowanie 3,4 GHz (maksymalnie 3,8 GHz), 95 watów. W teście wielordzeniowym jest ponoć od wspomnianego układu Intela szybszy o 4%. Cena: 399 USD, w Polsce 1939 zł.

AMD Ryzen 7 1700X

Ryzen 7 1700X: 8 rdzeni, obsługa 16 wątków, taktowanie 3 GHz (maksymalnie 3,7 GHz), 65 watów. W teście wielordzeniowym jest ponoć od układu Intel Core i7 7700K (339 USD) szybszy o 46%. Cena: 329 USD, w Polsce 1589 zł (w zestawie otrzymujemy chłodzenie Wraith Spire).

Kiedy w sprzedaży?

Układy Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X i Ryzen 7 1700 trafią do sprzedaży 2 marca. Jeżeli chodzi o pozostałe serie firma AMD zadeklarowała jedynie, że będzie je można kupić "później w tym roku". Warto też dodać, że AMD zachęca, aby poczekać przed zakupem na niezależne testy. Firma wydaje się naprawdę pewna wielkich możliwości układów Ryzen.