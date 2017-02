Abonament RTV zapłacą płatnicy PIT, CIT i KRUS. Ma być podobno taniej

Projekt nowej ustawy mającej poprawić ściągalność abonamentu RTV wkrótce trafi do Sejmu.

Abonament radiowo-telewizyjny: nowe przepisy na ukończeniu

Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański w wywiadzie udzielonym tygodnikowi "Wprost" zapowiedział, że projekt ustawy wprowadzającej nowe zasady ściągania abonamentu RTV pod koniec lutego trafi do rządu. Kilka tygodni później zajmie się nim parlament.

Zapłacą wszyscy płatnicy PIT, CIT i KRUS

Według Pana Czabańskiego opłatę abonamentową (docelowo pewnie używana będzie nazwa opłata audiowizualna) zapłacą wszyscy płatnicy PIT, CIT i KRUS.

Zobacz również:

Abonament RTV: będzie drożej, czy taniej?

Czabański deklaruje, że abonament będzie niższy od obecnego i stanowić ma "równowartość jednej kawy". Przyjmując, że miał na myśli 10 zł abonament w przypadku gospodarstwa domowego w różnych konfiguracjach (jeżeli dobrze odczytuję intencję Rady Mediów Narodowych) mógłby wyglądać następująco:

- dla osoby mieszkającej samotnie byłby ponad dwa razy niższy niż obecnie (10 zł zamiast 22,70 zł)

- dla pełnej rodziny z dziećmi wciąż byłby niższy (20 zł), ale już prawie niezauważalnie

- dla rodziny z pełnoletnim dzieckiem będącym płatnikiem PIT byłby wyższy (30 zł)

- w przypadku pełnej rodziny, z którą mieszkają dziadkowie byłby niższy (20 zł)

Oczywiście kluczowa tutaj jest "cena kawy". Nie sądzę jednak, aby ustalono kwotę wyższą od 10 zł. Mam jednocześnie nadzieję, że Rada przychyli się do wcześniejszej propozycji KRRiT mówiącej o abonamencie wynoszącym 6,33 zł.

A co z tymi co faktycznie nie oglądają telewizji?

To ich wybór, który dla Rady nie ma znaczenia. Każdy kto ma możliwość oglądania telewizji będzie musiał płacić abonament.

Operatorzy platform cyfrowych i kablówek

Czabański wspomniał też, że operatorzy platform cyfrowych i kablówek zostaną zmuszeni do dostarczania Poczcie Polskiej baz danych swoich klientów. Dzięki temu wyłapane zostaną gospodarstwa, które mają odbiornik i nie płaca abonamentu. To zaś pozwolić ma na "uszczelnienie abonamentu” dwukrotne zwiększenie liczby osób płacących abonament.

Coś tutaj jest nie tak...

Przyznam, że nie bardzo mi to wszystko się zazębia. Z jednej strony bowiem mowa jest o wszystkich płatnikach, natomiast z drugiej o wyłapywaniu gospodarstw, które obecnie nie płacą abonamentu a wiadomo, że mają odbiornik. Po co to robić, skoro płacić ma każdy płatnik PIT, CIT i KRUS i to niezależnie od tego czy ma odbiornik (ma być to obowiązek ustawowy i tyle)?