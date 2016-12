Abonament za radio w samochodzie też trzeba płacić

Posiadając radio w samochodzie firmowym należy opłacać abonament radiowy.

Abonament RTV budzi dużo kontrowersji. Jedna z wątpliwości z nim związanych właśnie się wyjaśniła. Chodzi o opłacanie abonamentu radiowego za odbiorniki montowane w firmowych samochodach. Dzięki decyzji podjętej przez NSA wiemy już, że trzeba to robić.

Należy płacić za radio w samochodzie firmowym

Sprawa zaczęła się od kontroli przeprowadzonej w firmie Arkadiusza D. przez pracownika Poczty Polskiej, który ustalił, że będące na wyposażeniu samochodów radia nie zostały zarejestrowane. Arkadiusz D. nie zgodził się z tym podkreślając, że nie ma dowodu na to, iż były one używane. Sprawa trafiła w końcu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten odrzucił skargę. Mężczyzna odwołał się następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który właśnie podzielił opinię WSA.

Decyzja NSA - dlaczego trzeba płacić abonament?

NSA oddalając skargę przypomniał w uzasadnieniu, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego abonament to rodzaj przymusowej daniny publicznej służącej do realizacji konstytucyjnych zadań państwa. To, że odbiorniki wg skarżącego nie były używane nie ma znaczenia. Ważne, że mogły bez przeszkód odbierać sygnał.

Źródło: rp.pl