Acer i HP pokazują nowe gogle VR. Urządzenia są prawie identyczne

Trwająca właśnie konferencja Microsoftu przyniosła nie tylko nowe wieści na temat przyszłości systemu Windows. Poznaliśmy też parametry techniczne gogli VR, które tworzą partnerzy Microsoftu, Acer i HP.

Windows Mixed Reality

Przypomnijmy, że gogle będą działały na platformie Windows Mixed Reality. Pojawienie się sprzętu od największych firm z branży Microsoft zapowiadał już w zeszłym roku. Nie tylko Acer i HP są zaangażowane w rozwój platformy. Swoje urządzenie pokazało już także między innymi Lenovo.

Ujawniona na oficjalnym blogu Windows specyfikacja jest o tyle zaskakująca, że… gogle od Acera i HP są niemal identyczne.

Zobacz również:

Acer / HP Windows Mixed Reality Headset Developer Edition - specyfikacja techniczna 2 ciekłokrystaliczne wyświetlacze

rozdzielczość 1440x1440

95-stopniowy kąt widzenia

natywne odświeżanie w 90 Hz

audio: 3,5-mm jack

HDMI 2.0

USB 3.0

Wymagania sprzętowe gogli Acera i HP

Różnice są naprawdę minimalne, a według mnie jeśli ktoś rozważa zakup, to może śmiało kierować się jedynie tym, którą markę darzy większą sympatią. Gogle Acera mają kable przypięte na stałe, te od HP pozwalają na odpięcie. Inne są też opaski. I to tyle. No, jest też różnica w wyglądzie.

Są to póki co wersje przeznaczone dla deweloperów, którzy na terenie USA i Kanady mogą już składać zamówienia. Microsoft rekomenduje Unity3D do tworzenia aplikacji, podaje też wymagania sprzętowe komputerów, które obsłużą gogle Mixed Reality: Core i7 lub Ryzen 7, Nvidia GTX 1060 lub Radeon RX 480, 16 GB pamięci.

Kontrolery ruchowe dla gogli VR

Bardzo ciekawie zapowiadają się kontrolery, których twórcy skopiowali chyba wszystko, co najlepsze w rozwiązaniach Oculus Rift i HTC Vive.

Nareszcie więcej aplikacji

Pojawienie się tych sprzętów w wersji deweleperskiej oznacza, że prace nad aplikacjami ruszą pełną parą. Platforma Windowsa jest tu trochę w tyle względem konkurencji, nawet tej pecetowej (Steam VR, Oculus Store), ale z tak silnymi partnerami jak Acer i HP i przemyślaną, długofalową strategią, Microsoft ma szansę ich przegonić i mocno przyczynić się do popularyzacji VR i AR.

Pamiętajmy też, że wersje konsumenckie gogli, dostępne w sklepach, będą się zapewne różnić od tych, które właśnie zaprezentowano.

W branży dużo mówi się też ostatnio o tym, że Microsoft wraz z AMD tworzy kolejne gogle, przeznaczone dla konsoli Xbox Scorpio. Czekam na konkrety, bo PlayStation VR już działa i ma duży katalog niezłych gier. Najbliższa, na którą warto czekać, to Farpoint. Sami zobaczcie: