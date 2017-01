Alcatel stworzył modułowego smartfona? Śwetnie!

Alcatel ma w ofercie m.in. dobre muzyczne smartfony. Plotka głosi, że niedługo postawią na nieszablonowe rozwiązania.

Modułowe smartfony

Według nieoficjalnych informacji Alcatel pokaże na Mobile World Congress 2017 nowego, modułowego smartfona.

Modułowe sprzęty jakoś nie mają szczęścia. Pierwszy przykład: LG G5. Delikanie mówiąc, nie odniósł on gigantycznego sukcesu.

A pomysł na moduły z lepszym aparatem fotograficznym czy takim dla fanów muzyki w teorii wydawał się niezły.

Modułowe smartfony miało też robić Google, ich koncept bardzo mi się podobał, ale skończył jak Google Glass.

Zbudowano duży hype wokół tego pomysłu, ale ostatecznie we wrześniu zeszłego roku potwierdzono, że pracę są zawieszone.

Modułowy pecet

Mieliśmy też dostać modułowe komputery Razera. Firma pokazała je na imprezie CES w... 2014 roku.

Do dziś nie trafiły do sprzedaży. Pozostały tylko konceptem.

Alcatel: nowe smartfony

Dlatego cieszę się, że Alcatel chce robić coś niezwykłego i próbuje jednak stworzyć sensownego modularnego smartfona. Ostatnie miesiące nie były czasem wprowadzania innowacji na rynku smartfonów, ale wiele wskazuje na to, że wreszcie doczekamy się realnych zmian w ich funkcjonalnościach i wyglądzie.

Ja lubię nietypowe smartfony, do dziś żałuję że rosyjska firma Yota nie przebiła się ze swoim pomysłem drugiego ekranu (w technologii e-ink) z tyłu.

Modularny Alcatel

Jaki będzie smartfon Alcatela? Niewiele o nim wiadomo, no i musimy pamiętać, że póki co są to tylko plotki.

Podobno zostanie wyposażony w ośmiordzeniową jednostkę MediaTeka, aparat 13 Mpix, a także, uwaga, świecącą obudowę. Można podejrzewać, że będzie to smartfon muzyczny, ale to już tylko domysły.

Cieszę się, że Alcatel stawia na innowacje. Trzymam kciuki.