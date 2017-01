Aplikacje będą uruchamiane na Androidzie bez instalacji. Testy ruszyły

Google udostępnił deweloperom możliwość przetestowanie funkcji Instant Apps pozwalającej na uruchamianie aplikacji bez ich instalacji.

Google Instant Apps

Instant Apps to funkcja Androida, o której usłyszeliśmy podczas konferencji I/O 2016. Dzięki niej możliwe będzie natychmiastowe uruchomienie aplikacji po kliknięciu w link prowadzący do Google Play bez potrzeby jej instalowania (nie jesteśmy też przenoszeni do sklepu). Do premiery tego rozwiązania coraz bliżej: firma Google rozpoczęła testy, w których uczestniczy mała grupa deweloperów.

Instant Apps - dla kogo?

Wspomniane testy mają pozwolić na poprawę doświadczeń z Instant Apps patrząc zarówno od strony użytkowników jak i deweloperów (obecnie dostępne są "natychmiastowe" aplikacje od Buzzfeed, Wish i Periscope). Po rozwiązanie to będą mogli sięgnąć użytkownicy Androida przynajmniej w wersji Jellybean.

Instant Apps - co ze starymi aplikacjami?

Instant Apps wymaga, aby obecne aplikacje poddano odpowiedniej aktualizacji. Firma Google udostępniła poradnik, w którym tłumaczy, jak się na to przygotować. SDK, czyli zestaw narzędzi dla programistów zostanie udostępniony "w ciągu kilku miesięcy".

Instant Apps - kiedy skorzysta każdy z nas?

Google nie poinformował, kiedy Instant Apps zostanie udostępnione publicznie. Firma zadeklarowała jedynie, że więcej szczegółów na ten temat poda jeszcze w 2016 roku.