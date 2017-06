Bramki SMS - po co płacić za coś, co jest za darmo?

Po co płacić za coś, co jest za darmo? Na przykład sms-y. Nie chodzi tu o umowę z operatorem, abonament czy jakąś akcję promocyjną, ale o wysyłanie wiadomości tekstowych w każdej chwili, bez zobowiązań. Tak właśnie działają bramki sms, z których każdy może skorzystać.

Przegląd zaczynamy od przyjrzenia się oficjalnym stronom popularnych operatorów - Orange, T-Mobile, Heyah, Play i Plus. Na stronie pierwszego z nich znajduje się oczywiście bramka sms, dzięki której mamy możliwość wpisania wiadomości liczącej sobie do 409 znaków, a także dodania krótkiej notki z szablonu, np. "odpisz szybko, bo czekam". Jednak aby to wszystko zadziałało, adresat wiadomości musi mieć aktywną usługę "SMS z Internetu". To nieco utrudnia sprawę.

Orange sms - Orange sms

Bramka T-Mobile to jeszcze większe schody. Tu aby wysłać sms, musimy mieć telefon w sieci lub też wcześniej zapłacić za wiadomość... sms-em. Co więcej, bramka jest sponsorowana, co wiąże się z umieszczaniem reklam w treści wiadomości. Podobnie sprawa prezentuje się w Play, gdzie aby wysyłać sms-y z bramki na stronie operatora trzeba się zalogować. Bez tego nawet nie możemy wejść na odpowiednią stronę.

Play - Play

Jeśli zaś chodzi Heyah, próżno by szukać na stronie firmy bramki do wysyłania darmowych wiadomości tekstowych. Mamy za to opcję przesłania trzech sms-ów w Pogotowiu SMS. Odbiorca otrzyma wówczas informację, że nie mamy na koncie pieniędzy, a potrzebujemy pilnie skontaktować się z nim.

W Plus GSM natomiast można wysyłać wiadomości tekstowe, ale wyłącznie do osób posiadających numer w sieci. Zwraca tu uwagę fakt, że jeden sms może mieć do 728 znaków, to całkiem sporo w porównaniu z resztą operatorów.

Plus - Plus

To tyle, jeśli chodzi o oferty operatorów. Niestety, nie spełniają one wymagań dowolnego wysyłania sms-ów bez zobowiązań. Warto zatem skierować uwagę na niezależne bramki sms.

Jedną z bardziej intuicyjnych (przynajmniej jeśli chodzi adres witryny) jest sms.pl. Obsługuje ona wysyłanie wiadomości do klientów Plusa, Orange, Heyah i T-Mobile. Możemy z niej korzystać bez logowania, jeśli jednak zdecydujemy się na rejestrację, otrzymamy możliwość prowadzenia własnej książki adresowej. Oprócz tego dostajemy tu pierwsze trzy cyfry numeru telefonu wraz z identyfikacją sieci, z jakiej pochodzi, a sama wiadomość może mieć do 160 znaków. Nadaje się więc świetnie do krótszych wiadomości.

Sms PL - Sms PL

Dwie kolejne bramki - http://sms.priv.pl/ oraz http://smss.pl/ również umożliwiają wysyłanie wiadomości tekstowych. Jednak, uwaga: jeśli mamy telefon w T-Mobile lub Heyah i chcemy otrzymywać informacje z tej bramki, musimy wysłać darmowego sms-a na wskazany na stronie numer. A dalej: W niektórych wypadkach może być także potrzebna zgoda na otrzymywanie informacji handlowych. Czyli w zamian za zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych, musimy zgodzić się także na przesyłanie reklam.

SMS Priv - SMS Priv

Kolejna strona to bramkowo.pl. Tutaj również mamy możliwość wysyłania sms-ów na telefony w sieciach wszystkich operatorów w kraju, ale każdy z odbiorców mus wyrazić zgodę na ich otrzymywanie. Można tego dokonać poprzez wysłanie bezpłatnego sms-a.

Nie sposób wymienić wszystkich stron z bramkami sms, jak jednak widać na powyższych przykładach, bardzo często otrzymujemy możliwość wysyłania sms-ów w zamian za coś (np. zgodę na przesyłanie reklam). Wysyłanie wiadomości w ten sposób jest jednak korzystne dla osób spełniających określone warunki (np. posiadających telefon w sieci u konkretnego operatora).

W dobie smartfonów oraz mobilnego internetu pojawiła się kolejna opcja przesyłania darmowych wiadomości tekstowych. Mowa tu chociażby o aplikacji Facebook Messenger.

FB Messenger - FB Messenger

By z niej skorzystać wystarczy pobrać ją ze strony http://www.facebook.com/mobile/messenger. FBM umożliwia nam wysyłanie informacji nie tylko do znajomych z tego popularnego portalu społecznościowego, ale również do każdego kontaktu zapisanego w pamięci telefonu. W tym drugim przypadku odbiorca otrzyma sms-a, zaś w pierwszym - wiadomość w aplikacji Messenger (jeśli jest zainstalowana na telefonie odbiorcy) albo w skrzynce odbiorczej na Facebooku.

Która z powyższych metod bardziej się opłaca? Jako że nie każdy posiada smartfona (i nie każdy chce go mieć), a bardzo popularne są w naszym kraju telefony na kartę, darmowe bramki sms zdają się być najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem. Możemy z nich korzystać praktycznie z każdego komputera czy laptopa na świecie, nie wydając na to choćby grosza. Jeśli jednak zaliczamy się do ludzi, którzy korzystają z najnowszych urządzeń mobilnych, wtedy aplikacje pokroju Facebook Messenger będą niezastąpione.

Aktualizacja 2017

http://www.24smsy.pl/

Kolejna bramka, z której mogą korzystać wszyscy. Należy jednak zawrócić uwagę na to, co jest napisane POD bramką:

W sieci Era/Heyah, aby otrzymywać smsy z darmowej bramki sms, konieczne jest wyrażenie zgody przez adresata na otrzymywanie wiadomości sms z internetu poprzez wysłanie sms'a na numer 8013 o treści TAK a w sieci Orange na numer 102 o treści INTERNET.

Niestety, próba wysłania SMSa do sieci PLAY spełzła na niczym.

http://www.bramka.pl/

Bramka.pl teoretycznie wygląda bardzo przyjaźnie. Na stronie widnieje informacja o prostych i jasnych zasadach, a także ważna wiadomość - Wysłanie każdego SMSa jest związane z weryfikacją polegającą na przepisaniu kodu zabezpieczającego. Jednak gdy wpisze się numer telefonu odbiory, treść i podpis, zamiast wysłania SMS-a widzimy taką informację:

A pod nią dopisek, że przez AdBlocka nie można wysłać SMS-a bez logowania. Czy na pewno? Spróbowałem ponownie, z AdBlockiem wyłączonym w całej domenie. Efekt? Początkowo wydawał się ten sam, ale bez dopisku – czyli dostałem informację o tym, aby się zalogować. Jednak poniżej znajdowała się opcja wysłania bez logowania, a po jej wybraniu zobaczyłem taki obrazek:

Po przepisaniu captchy kliknąłem na wyślij SMS i po dłuższej chwili oczekiwania dostałem informację, że SMS został wysłany. Niestety, na wskazany numer nigdy nie dotarł.