Emulacja Xbox 360 na Windows 10 możliwa

Gry Xbox 360 na Windows 10? To możliwe!

Wsteczna kompatybilność z Xbox 360

Microsoft stale wzbogaca listę gier z Xbox 360 wspieranych przez konsolę Xbox One (obecnie składa się ona z ponad 300 tytułów). Z pewnością podobną możliwością za sprawą odpowiedniego emulatora byliby zainteresowani użytkownicy Windows 10. Dzisiaj zdaje się, że mamy potwierdzenie, iż wariant taki jest rozważany...

Gry Xbox One na Windows 10

Potwierdził to sam Phil Spencer (szef działu zajmującego się rozwojem Xboksa). Na zadane mu na Twitterze pytanie "czy jest prawdopodobne, że zobaczymy wsteczną kompatybilność z Windows 10, która pozwoli nam grać w gry 360 na PC?" odpowiedział, że ze względu na różne konfiguracje spotykane na rynku PC jest to znacznie trudniejsze do osiągnięcia niż na XB1, lecz "nigdy nie mów nigdy".

To super pomysł

Oczywiście do słów Spencera trzeba podchodzić z rezerwą własnie ze względu na liczne przeszkody techniczne. Z drugiej jednak strony dodanie takiej funkcji z pewnością wzbudziłoby zainteresowanie ze strony graczy platformą Windows 10 a na tym szalenie zależy Microsoftowi.