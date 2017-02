Facebook trafi przed polski sąd. Będzie się bronił przed oskarżeniami o dyskryminację

Facebook odpowie za "dyskryminację" przed polskim sądem. Być może doprowadzi to do tego, że będzie musiał zacząć stosować jednolite zasady np. w stosunku do różnych religii.

Facebook przed polskim sądem

Prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski złożył pozew przeciwko Facebookowi oskarżając go o "dyskryminację z uwagi na przekonania polityczne, światopogląd oraz wyznanie". Co szalenie istotne, rozpatrzy go Sąd Okręgowy w Warszawie.

"Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął pozew do rozpoznania. Obecnie trwa tłumaczenie pozwu na język angielski, następnie dokumenty zostaną wysłane do USA i Irlandii. Spółka musi odpowiedzieć i ustosunkować się do wezwania sądu. Oznacza to, że na tym etapie Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że sprawa powinna być rozpoznawana przed polskim sądem i według polskiego prawa." - czytamy w komunikacie RDI.

Co RDI zarzuca Facebookowi?

Reakcja RDI została wywołana "licznymi zawiadomieniami o blokowaniu profili katolickich i narodowościowych, a także tolerowaniu treści nawiązujących do symboli komunistycznych". Facebook został oskarżony o popełnienie przestępstwa i "naruszenie prawa do pozyskiwania informacji, uzyskiwania rzetelnych, prawdziwych treści – wolnych od ingerencji zewnętrznej, swobody komunikacji i do godności".

Żołnierze Wyklęci nie w smak Facebookowi

"Zgromadzona dokumentacja dowodowa, potwierdza że Facebook nie blokuje ani treści o charakterze propagującym totalitaryzm komunistyczny, ani żadnych profili, na których znajdują się komunistyczne symbole. Z zaangażowaniem natomiast zawiesza profile i strony sławiące Żołnierzy Wyklętych czy zdarzenia ich upamiętniające, a także wydarzenia o charakterze katolickim czy narodowym." - tłumaczy RDI. Wspiera ją senator Waldemar Bonkowski, którego konto zostało zablokowane, gdy zamieścił na nim post dotyczący wystąpienia w sprawie deubekizacji.

Czego domaga się RDI?

Reduta Dobrego Imienia żąda przeprosin skierowanych do Macieja Świrskiego za naruszenie jego praw do pozyskiwania informacji wolnych od cenzury i dyskryminacji. Dodatkowo oczekuje udzielenia Facebookowi zakazu stosowania cenzury, dyskryminacji i blokowania swobody informacji na platformie spółki.

Więcej informacji: Reduta Dobrego Imienia