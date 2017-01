Galaxy S8 nie będzie miał premiery podczas MWC w Barcelonie

Oczekujący premiery smartfona Galaxy S8 podczas targów MWC w Barcelonie zawiodą się.

Premiera Galaxy S8 opóźniona

Galaxy S8 to z pewnością jeden z najbardziej oczekiwanych smartfonów 2017 roku. Dla czekających na jego premierę osób mamy ważną informację: musicie się uzbroić w cierpliwość.

Galaxy S8 - dlaczego premiera zostanie opóźniona?

W wywiadzie udzielonym Reutersowi Koh Dong-jin, szef Samsung Mobile powiedział, że Galaxy S8 będzie miał premierę później niż oczekiwał. To zaś oznacza, że na pewno nie zobaczymy go podczas targów MWC w Barcelonie (27 lutego - 3 marca). Dlaczego? Samsung chce mieć pewność, że nie dojdzie do powtórki z wybuchającymi akumulatorami (Galaxy Note 7), co wymaga wdrożenia dodatkowych testów.

Zobacz również:

Galaxy S8 być może jednak będzie w Barcelonie

Przy tej okazji warto jednak przypomnieć niedawne doniesienia, z których wynikało, że Samsung zamierza zabrać ze sobą na targi MWC smartfon Galaxy S8. Miałby on jednak być pokazany jedynie bliskiemu gronu jego partnerów.

Galaxy S8 - kiedy premiera?

Koh Dong-jin nie złożył żadnych deklaracji co do terminu premiery Galaxy S8. Pojawiły się jednak spekulacje, że może ona mieć miejsce 29 marca.