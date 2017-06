Gaming za rozsądną cenę

Recepta na idealny sprzęt gamingowy to: wysoka wydajność, bogate wyposażenie i względnie niska cena. Wszystkie te cechy odnajdujemy w komputerze MSI GP62 7RD LEOPARD PRO.

Koszt najtańszych notebooków do gier, spełniających wymagania współczesnych produkcji, to przynajmniej 4 tys. zł. Do tej klasy urządzeń można zaliczyć MSI GP62 7RD LEOPARD PRO. Nie jest to konstrukcja typowo budżetowa (jak na realia gamingowe).

Atrakcyjne wykonanie

Komputer ma 15,6-calowy wyświetlacz osadzony w obudowie z czarnego, matowego plastiku. Materiały, z których wykonano obudowę, zasługują na pochwałę. Mimo że większą część konstrukcji stanowi wysokiej jakości tworzywo sztuczne, przestrzeń wokół klawiszy i touchpada została wycięta z grubej tafli metalu. Same klawisze również opracowano z należytą pieczołowitością. Klawiatura została zaprojektowana przez markę SteelSeries, czołowego producenta akcesoriów dla graczy. Jej wyróżnikiem jest powiększona czcionka i duże odstępy między klawiszami. Do dyspozycji użytkownika oddano podświetlenie współgrające z przyciskami zaprojektowanymi w technologii Silver Lining Print, czyli rozświetlającymi się również na krawędziach.

Odpowiedni zapas mocy

Atutem GP62 7RD jest specyfikacja oparta na najnowszych na rynku podzespołach. Lista obejmuje: procesor i7-7700HQ, kartę graficzną GeForce GTX1050 2GB oraz 8GB pamięci RAM DDR4. Do przechowywania danych służą dwa nośniki: dysk SSD 128 GB i jednoterabajtowy dysk HDD. Całość sprawia, że komputer poradzi sobie z uruchomieniem wszystkich dostępnych na rynku gier. Podczas testów komputer uporał się z „Wiedźminem 3” w średnich ustawieniach, zachowując płynność na poziomie 32 klatek na sekundę. Wyśmienicie poradził sobie także z „Rise of the Tomb Raider”, notując rezultat 45 kl./s w wysokich ustawieniach. Starsze tytuły takie jak „Far Cry 4” bez problemu uzyskują ponad 70 kl./s.

Dodatki dla wymagających

Pomimo relatywnie niskiej ceny atuty GP62 7RD LEOPARD PRO nie kończą się na dobrej specyfikacji i wzorowym wykonaniu. Laptop został wyposażony w wydajny zestaw chłodzący oparty na dwóch wentylatorach i sześciu ciepłowodach. Efektywność ich pracy może być płynnie definiowana przez użytkownika dzięki funkcji Shift. Komputer jest wyposażony również w nowoczesne gniazdo USB 3.0 typu C i wydajny kontroler Ethernet Killer E2500, wsparty technologią Killer Shield oraz dostępem do sieci WTFast. Kolejnym wartym uwagi udogodnieniem jest zastosowanie technologii Nahimic Sound 2. Odpowiada ona za efektywne symulowanie dźwięku w standardzie 7.1 oraz dba o jakość materiału rejestrowanego przez mikrofon.

Podsumowując...

Laptop MSI GP62 7RD LEOPARD PRO to komputer o atrakcyjnym stosunku ceny do jakości. Sprzęt wyróżnia się dobrą wydajnością w grach oraz zachowaniem wysokiej klasy wykonania, znanej z droższych konstrukcji. Pomimo niewysokiej (jak na tę klasę sprzętu) ceny producent zadbał o dostępność kilku dodatków, kojarzących się niemal wyłącznie ze sprzętem hi-end. Do tej listy należy zaliczyć klawiaturę SteelSeries czy zaawansowany system chłodzenia.