Gmail pozwoli na otrzymywanie znacznie większych załączników

Google zapowiedziało wprowadzenie zmian w zakresie polityki dotyczącej wielkości załączników w Gmailu.

Gmail i ograniczenia dla załączników

Gmail to szalenie popularna usługa pocztowa, która jednak posiada pewne ograniczenia. Związane one są m.in. ze sporymi restrykcjami dotyczącymi wielkości dołączanego do wiadomości pliku (zestawu plików), którego waga nie może przekraczać 25 MB. Niedługo się to jednak zmieni.

Gmail z większymi załącznikami

Firma Google ogłosiła, że Gmail pozwalał będzie na otrzymywanie wiadomości z załącznikiem o dwukrotnie większej "wadze" niż dotychczas. Możliwość odbioru 50-megabajtowego dodatku zostanie udostępniona dla wszystkich platform bez względu na wykorzystywane urządzenie.

Gmail: co z wiadomościami wysyłanymi?

Dla wiadomości wysyłanych z Gmaila wielkość załącznika pozostanie na tym samym poziomie 25 MB. Google tłumaczy, że chcąc wysłać większy załącznik użytkownik może skorzystać z Google Drive.

Gmail: od kiedy zaczną obowiązywać zmiany?

Google podaje, że wspomniane zmiany powinny być dostępne u wszystkich użytkowników Gmaila w ciągu maksymalnie 3 dni, czyli 5 marca.