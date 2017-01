Google I/O 2017: wiemy kiedy i gdzie

Wiemy kiedy rozpocznie się konferencja Google I/O 2017. Aby się tego dowiedzieć deweloperzy musieli się zmierzyć się z dużym poczuciem humoru amerykańskiej firmy.

Google I/O 2017

Konferencje Google I/O to wielkie wydarzenia, na które z zainteresowaniem patrzy cały rynek, szczególnie mobilny. Nie inaczej z pewnością będzie w przypadku zbliżającej się konferencji I/O 2017. Firma Google w interesujący sposób poinformowała, kiedy i gdzie będzie miało miejsce to wydarzenie.

Google I/O 2017: łamigłówka dla deweloperów

Chcąc dotrzeć do informacji na temat terminu i miejsca deweloperzy zostali zmuszeni przez Google do ruszenia głową. Amerykańska firma dała im do rozwiązania wiele zadań (rozwiązywanie łamigłówek liczbowych, linki do ukrytych stron, zestawy współrzędnych prowadzące do różnych miejsc, niepubliczny film pozwalający na zdobycie nowych współrzędnych) prowadzących do różnych wskazówek.

Google I/O 2017: kiedy i gdzie?

Koniec końców po przejściu całego zestawu zadań deweloperom udało się dotrzeć do informacji, z której jasno wynika, że:

- Google I/O 2017 odbędzie się w Shoreline Amphitheater (Mountain View w Kaliforni)

- konferencja rozpocznie się 17 maja i potrwa do 19 maja

Google I/O 2017: jak się zapisać?

Firma Google uruchomiła już też stronę dedykowaną konferencji I/O 2017. W momencie pisania tego tekstu nie ma tam jeszcze żadnych informacji. Wedle deklaracji mają się one pojawić wkrótce. Z pewnością zostanie udostępniona możliwość rejestracji dla deweloperów, którzy powinni pamiętać, że liczba biletów jest ograniczona.