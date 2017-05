HTC U11 zaprezentowany. Smartfon, który reaguje na ucisk

HTC U11 dołącza do rodziny HTC U. Nowy flagowiec HTC stawia między innymi na innowacyjną obsługę: Edge Sense.

HTC chce odkrywać

Co ciekawe, polska premiera HTC U11 odbyła się w… barber shopie. Uzasadniono to w ten sposób, że barberzy, zwani też golibrodami, towarzyszyli marynarzom podczas ich morskich wypraw, w odkrywaniu nowych lądów i eksplorowaniu. I właśnie HTC też czuje się takim odkrywcą, podążającym w nieznane.

Nie mam problemu z takimi niebanalnymi skojarzeniami, a warszawska impreza była o tyle udana, że prowadzący jej oficjalną część Bartosz Żuk z HTC jak zwykle w bardzo przystępny sposób sprzedał bardzo dużo konkretów na temat technologii.

HTC U11: Edge Sense

Zanim przejdziemy do zalet i parametrów technicznych, chciałem szerzej omówić jedną funkcjonalność HTC U11, która szczególnie zwróciła moją uwagę. Chodzi o nowy sposób obsługi smartfona, poprzez ściskanie krawędzi, nazwany przez producenta Edge Sense.

Można przypisać sobie odpowiednie aplikacje czy czynności i uruchamiać je poprzez odpowiednie ściśnięcie urządzenia. Na przykład uruchamiamy w ten sposób aparat, dwukrotnym ściśnięciem zmieniamy z tylnego na przedni. Albo w trakcie przeglądania Google Maps zależnie od mocy ścisku szybciej lub wolniej zoomujemy obraz.

Ciekaw jestem, czy przy dłuższym użytkowaniu jest to faktycznie szybsze i wygodniejsze. Oczywiście większość obsługi wciąż odbywa się poprzez pukanie i smyranie ekranu.

HTC U11: najważniejsze funkcje

Wśród innych godnych odnowania zalet producent wymienia: design inspirowany żywiołem wody (odbijające światło materiały sprawiają, że powierzchnia przekształca kolory światła przy każdym poruszeniu), system audio o działaniu zbliżonym do sonaru (dostosowuje poziomy dźwięku do unikalnej budowy ucha użytkownika) oraz aż trzech asystentów głosowych (HTC Sense Companion, Asystent Google i Amazon Alexa), by poza ściskaniem telefonu także jak najwięcej do niego mówić.

HTC U11: specyfikacja techniczna