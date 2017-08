Hoverboard, czyli elektryczna deskorolka, która podbija świat

Deskorolka elektryczna pojawiła się na ulicach miast praktycznie bez zapowiedzi, jednak szturmem zdobyła serca nastolatków i dzieci. Jeszcze dwie dekady temu byłaby gadżetem rodem z filmów science-fiction, dziś jej widok nikogo nie dziwi. Ale skąd właściwie się wzięła, jak działa i ile kosztuje?

Hoverboard - jak powstała deskorolka elektryczna?

Elektryczna deskorolka to środek transportu, którego oficjalną datę powstania można podać bardzo precyzyjnie - jest to 11 lutego 2013 roku. Właśnie tego dnia chiński biznesmen Shane Chen złożył w amerykańskim Urzędzie Patentowym wniosek patentowy na to urządzenie. A patent został opublikowany w dniu 27 maja 2014 roku. Jednak Chen nie czekał na decyzję urzędu i już w maju 2013 rozpoczął na Kickstarterze kampanię mającą na celu masową produkcję deskorolki o nazwie Hovertrax. Kwotą niezbędną do rozpoczęcia produkcji było 40 tysięcy dolarów - na tyle został ustalony cel kampanii. Podczas zbiórki w projekt zainwestowały 162 osoby, wpłacając łącznie kwotę ponad dwa razy większą - a dokładnie 85 744 dolarów. Co ciekawe, najniższą kwotę na wsparcie - 25 USD - wpłaciło zaledwie 15 osób. Największa ilość popierających - aż 113 osób - dała na rozwój pomiędzy 695 a 825 dolarów. Zaledwie jedna osoba zdecydowała się na wpłatę kwoty większej niż 995 dolarów, nikt natomiast nie dał najwyższych stawek, czyli 1800 USD i więcej.

Hovertrax - zdjęcie z kampanii na Kickstarterze

Zapowiadana na Kickstarterze deskorolka elektryczna Hovertrax posiadała następujące parametry:

Szybkość maksymalna: 10 km/h

Maksymalny zasięg: 6,5 km

Czas ładowania: 1 godzina

Doszło jednak do pewnych kontrowersji, ponieważ w sierpniu 2014 roku chińska firma Chic Robotics zaprezentowała Smarts S1 - była to deska elektryczna niemal dokładnie taka sama, jak Hovertrax, jednak jej litowo-jonowy akumulator umożliwiał jazdę nawet do 20 km.

Shane Chen i jego wynalazek

Shane Chen zdecydował się na produkcję swojego wynalazku w rodzimym kraju i do czerwca 2015 roku hoverboard produkowany był przez kilka wybranych firm w doskonale znanym miłośnikom technologii mieście Shenzhen. W kwietniu 2015 roku chiński Ninebot wykupił Segway Inc., a wraz z nabyciem tej firmy wszedł w posiadanie jej patentów związanych z dwuśladowymi pojazdami elektrycznymi, co pozwoliło mu na produkcję własnych desek elektrycznych. Nie trzeba dodawać, że bardzo sfrustrowało to pana Chena? I jak to w Chinach bywa, zaraz znalazło się mnóstwo producentów "wzorujących" na opatentowanych rozwiązaniach. Ponieważ prawo patentowe w Kraju Środka to zdaniem Chena "koszmar", mają się one w najlepsze po dzień dzisiejszy.

Deskorolka elektryczna - jak działa?

Skoro "tło historyczne" już znamy, warto dowiedzieć się, jak właściwie działa ta elektryczna deska? Najważniejszym elementem, dającym jej moc do jazdy, są wbudowane akumulatory, z których energia płynie do dwóch silników - każdy przeznaczony jest dla jednego z kół. Użytkownik stoi na specjalnym podeście, który składa się z dwóch elementów połączonych są ze sobą w taki sposób, że mogą pochylać niezależnie od siebie. Umożliwia to precyzyjne sterowanie deską. Ruch do przodu - to obie stopy w tym kierunku. Skręt w lewo - pochylenie prawej stopy, w prawo - pochylenie lewej. A jak się ma sprawa z regulacją prędkości? To również zostało rozwiązane w bardzo wygodny sposób - przyśpieszanie i prędkość jazdy zależą od kąta nachylenia podestu. Jak łatwo się domyślić, hamowanie polega na zmniejszeniu kąta nachylenia.

Wracając do spraw technicznych, ta "deskorolka na akumulator" posiada wbudowany komputer pokładowy, który odpowiada za utrzymanie równowagi, w czym pomaga mu żyroskop oraz sensory. To, jaki dystans można pokonać dzięki w pełni naładowanemu akumulatorowi, zależy nie tylko od jego rodzaju, ale również terenu oraz stylu jazdy. W przypadku jazdy po równej powierzchni w średnim tempie, najbardziej wydajne modele pozwalają na pokonanie co najmniej 15 km, a teoretycznie możliwe jest nawet osiągnięcie dwudziestu.

Hoverboard cena ma znaczenie?

Deskorolka elektryczna to taki produkt, przy którym cena może mieć duże znaczenie. Panuje powszechne przekonanie, że dobry model to wydatek co najmniej 1000 PLN. Czy to prawda? I tak i nie. Należy pamiętać, że jest to urządzenie używane przede wszystkim na zewnątrz, musi więc być skonstruowane solidnie i odporne na pogodę - a zwłaszcza wilgoć - jak i uszkodzenia mechaniczne. A solidne materiały kosztują. Jednak równie dobrze elektryczna deskorolka może być używana wyłącznie we wnętrzach, gdzie nie ma wpływu warunków atmosferycznych.

Znajdujące się obecnie w sprzedaży modele posiadają najczęściej akumulatory litowe lub litowo-jonowe, a poziom pełnego naładowania pozwala na pokonanie co najmniej 10 km. Jeśli rozważasz zakup elektrycznej deskorolki dla siebie lub dziecka, dobrze postawić na model wyposażony w gumowe opony bieżnikowane - sprawdzają się one doskonale w terenie każdego rodzaju. Ponieważ większość modeli pozwala na obciążenie ciężarem co najmniej 100 kg, niemal każdy równie dobrze posłuży dziecku, jak i osobie dorosłej. Ważne jest, aby deska miała poziom ochrony IP 54 - co gwarantuje ochronę przeciwko wpływom koncentracji kurzu we wrażliwych obszarach oraz rozbryzgom wody.

Niektóre deskorolki elektryczne mają również dodatkowe gadżety i akcesoria, co może wpływać na ich ceny. Na przykład MAMBA Smart Balance Board to model wyposażony w głośniki Bluetooth, dzięki czemu możliwe jest m.in. słuchanie ulubionej muzyki podczas rekreacyjnej jazdy. Inne mają zdobiące, różnokolorowe światła LED, przy innych cena obejmuje również np. zapasowe koła, ochraniacze lub torbę na deskę.

Która deskorolka elektryczna opinie ma najlepsze? Tu można sprawdzić, jakie najlepiej sprzedają się na Allegro oraz które cieszą najlepszymi opiniami użytkowników na popularnej porównywarce cenowej Ceneo.

Na Ceneo doskonałe opinie zbierają:

- kosztująca 781 PLN deska elektryczna Manta 6.5" MSB9001 Snake

- kosztująca 1179 PLN deska Skymaster Wheels 11 BT Dual

- kosztująca 635 PLN deskorolka Denver DBO-6500

Explay

Na Allegro najpopularniejsze deskorolki elektryczne to:

- deska Explay w cenie 539 PLN

- deska no name w cenie 528 PLN

- deska S10 City Board GOClever za 999 PLN

Manta 6.5" MSB9001 Snake

Deskorolka elektryczna - ciekawostki

Angielska nazwa Hoverboard może być nieco myląca, ponieważ w tłumaczeniu oznacza "latającą deskę". Taki pojazd znany jest przede wszystkim z filmu Powrót do przyszłości II, gdzie używał go Marty McFly w roku 2015. Koncepcja takiej latającej deski pojawiła się jednak znacznie wcześniej, a mianowcie w wydanej w 1967 roku powieści science-fiction autorstwa M.K. Josepha.

Polskie Prawo o ruchu drogowym nie ma jeszcze odpowiednich przepisów dotyczących deskorolek elektrycznych, choć 30 września 2016 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy zawierający definicję urządzenia transportu osobistego. Określa się w nim, że jest to „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się pieszych, napędzane siłą mięśni lub za pomocą silnika elektrycznego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m”. Od tamtego czasu ustawa wciąż czeka na uchwalenie.

Pierwsze partie desek elektrycznych miały nieprzyjemny zwyczaj samozapłonu, który powodowany był przez przegrzewające się akumulatory. Sprawa była na tyle poważna, że pod koniec 2015 roku amerykańskie U.S. Consumer Product Safety Commission przeprowadziło specjalne śledztwo, stwierdzając, że awaria tego typu występuje w modelach ośmiu chińskich producentów. Najwięcej przypadków samozapłonu odnotował model Swagway X1 - było ich ponad 267 tysięcy! Podobne niepokoje wywołały elektryczne deski w Wielkiej Brytanii, gdzie wiele linii lotniczych wykluczyło możliwości ich przewozu zarówno na pokładzie, jak i w luku bagażowym. W styczniu 2016 roku rząd Filipin z tego samego powodu ostrzegał swoich obywateli przed zakupem elektrycznych deskorolek, doradzając także, aby nie używały ich dzieci poniżej 14 roku życia.