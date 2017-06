Jeżeli chcesz mieć możliwość odtwarzania wybranych filmów z serwisu Netflix offline skorzystaj z programu pozwalającego na rejestrowanie wszystkiego co się dzieje na ekranie komputera (np. program CamStudio).

AKTUALIZACJA

Netflix w zakresie pobierania oferowanych przez niego materiałów wprowadził przez ostatnie pół roku szalenie istotne zmiany idące w kierunku oczekiwanym przez klientów. Pod koniec 2016 roku udostępnił możliwość pobierania filmów na urządzenie z iOS lub Androidem, co nieco później usprawnił zastosowaniem znacznie bardziej efektywnego kodeka Google VP9 zapewniającego mniejszą "wagę" pliku oraz umożliwieniem jego składowania na karcie pamięci microSD. W kwietniu 2017 roku doczekaliśmy się kolejnego kroku: aktualizacji aplikacji dla Windows 10, która przyniosła ze sobą możliwość zapisywania na "okienkowym" komputerze/smartfonie/tablecie materiałów do pamięci offline. Z pewnością z zazdrością na to patrzą właściciele komputerów Apple z macOS, którzy nadal muszą kombinować przy pobieraniu filmów z serwisu Netflix.

_____________________

Serwis Netflix niestety nie pozwala pobierać plików wideo, aby obejrzeć je później w trybie offline na dowolnym urządzeniu. Poniżej prezentujemy rozwiązanie tego problemu.

Przechwyć obraz

Niestety nie ma tutaj możliwości pobrania materiału wideo w taki sposób jak np. z serwisów hostujących pliki. Możesz jednak za to pokusić się o przechwycenie prezentowanego na ekranie komputera obrazu, co wiąże się jednak z odtworzeniem całego filmu. Aby to zrobić potrzebujesz odpowiedniego narzędzia. Oczywiście dostępne są tutaj płatne rozwiązania takie jak np. Audials Moviebox, lecz nie musisz po nie sięgać. Dostępne są bowiem także darmowe programy, np. CamStudio.

Jak pobierać filmy z serwisu Netflix

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji odpal ją i z paska na górze rozwiń menu Region i wybierz Full Screen.

Należy także zmienić ustawienia audio ponieważ CamStudio domyślnie nie rejestruje niczego. Kliknij w Options i wybierz Record audio from speakers (co prawda może pojawić się okienko mówiące o problemie, lecz nie przejmuj się tym).

Idź: Options > Program Options > Minimize program on start recording, aby automatycznie zminimalizować okno programu przed rozpoczęciem nagrywania.

Czerwonym guzikiem włącz nagrywanie w programie (najpierw wybierz żółtym słoneczkiem w jakim formacie ma być zapisany zarejestrowany materiał), następnie rozpocznij odtwarzanie w przeglądarce filmu z Netflix na pełnym ekranie. Po zakończeniu przejdź do CamStudio i naciśnij niebieski kwadratowy przycisk. Następnie w oknie, które się pojawi wybierz miejsce zapisu pliku oraz jego nazwę. W razie potrzeby przenieś plik do pamięci urządzenia mobilnego.