Jak pobrać film/mp3 z YouTube? Są różne sposoby

Pobieranie filmów z YouTube jest możliwe na wiele sposobów. Prezentujemy kilka z nich.

Pobieranie filmów z YouTube nie jest trudne. Aby oglądać je później offline na PC, tablecie, czy smartfonie możesz skorzystać z wielu rozwiązań, z których część postanowiliśmy przedstawić w tym artykule. Sam wybierz to, które ci najbardziej odpowiada.

Jak pobrać z YouTube filmy bez instalowania czegokolwiek, korzystając tylko z przeglądarki na PC

1. Kopiowanie URL do innego serwisu

Przejdź do serwisu www.youtube.com i znajdź interesujący cię film. Skopiuj jego URL.

Pobieranie filmów z YouTube

Przejdź np. na stronę www.keepvid.com i wklej w pasek wyszukiwania skopiowany adres. Naciśnij Download. Poniżej pokażą ci się dostępne do pobrania wersje wideo (różne formaty, jakość).

Pobieranie filmów z YouTube

Wybierz interesującą cię wersję i kliknij na nią lewym przyciskiem myszy. Tutaj możliwe są dwa scenariusze:

- od razu otworzy się okno pozwalające na zapisanie pliku lub jego otworzenie

Pobieranie filmów z YouTube

- pojawi się okno informujące o tym, że chcąc pobrać z YouTube film należy na niego najechać myszką, kliknąć prawy przycisk i z menu kontekstowego wybrać Zapisz element docelowy jako.

Pobieranie filmów z YouTube

Po pobraniu pliku powinno zmienić się jego nazwę (można ją skopiować wcześniej z wspomnianego okna) ponieważ każdy następny (w tym samym formacie) będzie chciał się zapisywać pod taką samą nazwą videoplayback.

2. Dodanie "ss"

Kolejna metoda, szalenie prosta, polega na dodaniu do wyszukanego URL filmu dwóch liter "ss" (będzie on więc wyglądał np. następująco: https://www.ssyoutube.com/watch?v=PCsg8mtbSGw) i naciśnięciu przycisku Enter. Zostaniesz przekierowany na stronę savefrom.net, gdzie od razu będziesz mógł wybrać interesujący cię format pliku.

Pobieranie filmów z YouTube

Po wybraniu formatu otworzy się okno pozwalające na zapisanie pliku lub jego otworzenie.

Jak pobrać MP3 z YouTube

Jeżeli będziesz chciał pobrać samą ścieżkę dźwiękową z zamieszczonego filmu na YouTube najprostszym sposobem będzie dodanie liter "to" do adresu URL filmu.

Przykład: https://www.youtube.com/watch?v=PCsg8mtbSGw zamieniasz na https://www.youtubeto.com/watch?v=PCsg8mtbSGw

Naciskasz Enter i przechodzisz do strony www.youtubeto.com. Następuje automatyczne pobranie MP3 z Youtube.

Pobranie MP3 z YouTube

Następnie otwiera się okno pozwalające na zapisanie pliku lub jego otworzenie.

Jeżeli sposób ten nie zadziała masz wiele innych możliwości. Możesz np. skorzystać z serwisu www.listentoyoutube.com wklejając URL filmu z YouTube w widoczny pasek i klikając w przycisk Go. Po konwersji kliknij w udostępniony link, następnie w przycisk Download MP3 (otwiera się okno pozwalające na zapisanie pliku lub jego otworzenie).

Pobieranie MP3 z YouTube

Jeżeli chcesz mieć do dyspozycji offline pliki z YouTube na smartfonie, tablecie czy odtwarzaczu MP3 pobierz je w odpowiednim formacie (w razie potrzeby materiał wideo możesz przekonwertować na potrzebny format używając np. darmowego dobrze ocenianego przez użytkowników narzędzia Any Video Converter). Możesz też pokusić się o pobranie z YouTube filmów bezpośrednio na smartfon lub tablet.

Jak pobrać film z YouTube bezpośrednio na smartfon, czy tablet (iPhone, iPad i Android)

Skorzystaj z aplikacji

Istnieje dużo darmowych aplikacji w Google Play i Apple App Store, które pozwalają na pobieranie filmów z YouTube. Możesz także jednak wypróbować pozycje, których nie znajdziesz w tych sklepach. W przypadku Androida naszym zdaniem świetnym wyborem będzie aplikacja TubeMate, natomiast użytkownicy sprzętu Apple powinni wypróbować Tube Downloader - Free Video Download (oprogramowanie opracował RoyalDevs).

Czytaj więcej: Jak pobrać klip z YouTube na iPhona lub iPada?

TubeMate

1. Pobierz aplikację

- przejdź w przeglądarce na stronę tubemate.net

- wybierz np. opcję Android Freeware

- naciśnij przycisk INSTALL APP (nie przejmuj się ostrzeżeniem o potencjalnym uszkodzeniu urządzenia)

2. Zaakceptuj nieznane źródła

Domyślnie w Androidzie blokowane jest instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł. Znajdź w ustawieniach bezpieczeństwa opcję "Nieznane źródła" i zaznacz ją. To pozwoli ci na zainstalowanie TubeMate.

3. Zainstaluj aplikację

Odnośnik do pobranego z YouTube pliku .apk dostępny jest w powiadomieniach. Jeżeli je wyczyściłeś skorzystaj np. z menadżera plików i w oknie wyszukiwania wpisz .apk. Z wyników wybierz odpowiedni plik i postępując zgodnie z prezentowanymi instrukcjami zainstaluj aplikację.

4. Korzystanie z aplikacji

Podobnie jak w innych tego typu aplikacjach przechodzisz od razu na mobilną wersję YouTube (niektóre aplikacje uruchamiają przeglądarkę). Po wybraniu interesującego cię filmu w trakcie jego odtwarzania naciśnij widoczną na górze zieloną strzałkę. Ukaże ci się lista dostępnych do pobrania wersji wideo oraz audio. Zaznacz tę, która cię interesuje i naciśnij znajdującą się na dole zieloną strzałkę.

Pobieranie filmów z YouTube

Ścieżkę do pobranego pliku znajdziesz w powiadomieniach.

Aplikacje do pobierania plików z YouTube działają podobnie. W sklepach pojawiają się nieustannie nowe ich wcielenia, inne zaś znikają. Pamiętaj, że nie musisz decydować się na płatne rozwiązania. Jak bowiem powyżej udowodniliśmy te darmowe również "dają rade".

Jak pobrać film z YouTube bezpośrednio na twardy dysk PC?

Dla systemu Windows zostało stworzonych kilkadziesiąt aplikacji pozwalających nie tylko na pobieranie plików z YT, ale również decydowanie o jakości pobranego klipu oraz umożliwiających jego konwersję bądź wydobycie samej ścieżki dźwiękowej.

Freemake Video Downloader to pozwala na ściąganie klipów nie tylko z YouTube, ale również i ponad 40 innych serwisów z materiałami wideo. Freemake Video Downloader wyróżnia się szybkim pobieraniem (istnieje możliwość pobierania kilku plików jednocześnie), przy czym nie zabiera dużej ilości zasobów systemowych. Wystarczy tylko wkleić do okienka link, a następnie zadecydować, w jakim formacie ma zostać pobrany, czy przekonwertować do AVI, MKV, MP3, iPod, iPhone, PSP, itp. Można wybrać samo wyciągnięcie ścieżki dźwiękowej. Aplikacja posiada obsługę wideo HD (formaty: 4K 4096p, HD 1080p, HD 720p, 480p, 320p, 240p).

Freemake Video Downloader

YTD Video Downloader to aplikacja pozwalająca na pobieranie filmików z Internetu. Choć nazwa programu może sugerować, że ściąga klipy tylko z YouTube, to jednak jego możliwości są o wiele większe - obsługuje także klipy na Facebooku, Yahoo i wielu innych stronach. Obsługa jest dziecinnie prosta - wklejamy w okienko link do strony, na której znajduje się dany film i klikamy OK. YTD Downloader posiada także opcję konwersji pobranych plików na formaty zgodne ze standardami obsługiwanymi przez PSP, iPhone czy też telefonami komórkowymi. Ciekawym rozwiązaniem jest wbudowany odtwarzacz multimedialny, który umożliwia natychmiastowe obejrzenie pobranego materiału.

YTD Video Downloader

4k Video Downloader to program, dzięki któremu można pobierać klipy multimedialne z takich serwisów jak YouTube, Vimeo, itp. i zapisywać je na twardym dysku komputera. Użytkownik może sam wybrać jakość zapisu, a co ciekawe - wyodrębnić także ścieżkę dźwiękową do osobnego pliku. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest możliwość pobrania od razu całej playlisty z kanału, na którym znajduje się dany klip.