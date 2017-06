Jaka jest różnica pomiędzy FullHD, UltraHD i 4K UHD? Wyjaśniamy!

Obecnie coraz więcej smartfonów, telewizorów, kamer i dekoderów obsługuje technologię 4K. Dlatego przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć o nowym standardzie telewizji w ultrawysokiej rozdzielczości. Wyjaśniamy takie pojęcia jak FullHD, UltraHD i 4K UHD!

Technologia 3D znowu straciła na popularności i ogranicza się obecnie w zasadzie tylko do kin.

Teraz producenci telewizorów – wraz z producentami smartfonów, Netflixem i Amazonem – idą naprzód, wprowadzając technologie 4K i Ultra HD. Ale co oznaczają te nazwy? Czego potrzebujesz, by obejrzeć film w ultrawysokiej rozdzielczości? Opisujemy wszystko, co musisz wiedzieć, na jakie pułapki warto zwrócić uwagę i gdzie można zyskać dostęp do treści 4K, w tym treści w nowym formacie Ultra HD Blu-ray.

Czym jest technologia 4K?

Mówiąc wprost, technologia 4K oznacza cztery razy większą rozdzielczość niż Full HD dostępną w większości współczesnych telewizorów (1920 x 1080 pikseli). To oczywiście niewłaściwe określenie, ponieważ nie jest to najwyższa możliwa rozdzielczość. Termin 4K odnosi się natomiast do liczby pikseli w poprzek obrazu, czyli prawie 4000 pikseli. Rzeczywista rozdzielczość większości urządzeń w technologii 4K wynosi 3840 x 2160 pikseli. Dlatego też na niektórych telefonach i kamerach nazywa się ją standardem 2160p.

UHD to z kolei akronim, który słyszy się najczęściej w odniesieniu do telewizorów, ponieważ łatwiej jest rozumieć ten termin jako oznaczenie postępu w technologii Full HD. Nazwy 4K i UHD są używane wymiennie i po prostu oznaczają Ultra High Definition, czyli ultrawysoką rozdzielczość.

Objaśnienie standardu 4K

Jeszcze na początku tego roku nie było oficjalnego standardu dla technologii UHD. Nie określono ani rozdzielczości ani innych aspektów, takich jak liczba klatek na sekundę i spektrum barw. Dlatego kupowanie starszego telewizora w standardzie 4K to praktycznie wejście na pole minowe. Trzeba być bardzo ostrożnym i upewnić się, że taki telewizor posiada aktualne wejścia HDMI (przynajmniej jedno musi być zgodne ze standardem 2.0), a także nowy format wideo, tzw. H.265 lub HEVC, który stał się standardowym formatem wykorzystywanym do transmisji obrazu w standardzie 4K i transmisji strumieniowej. Netflix i Amazon już korzystają z tego formatu do przesyłania strumieniowego w technologii UHD.

W styczniu 2016 roku utworzona niedawno organizacja UHD Alliance („Sojusz UHD”) ogłosiła wreszcie nowy standard: Ultra HD Premium. Można zobaczyć go na telewizorach i innych urządzeniach (np. odtwarzaczach Blu-ray Ultra HD), co oznacza, że takie urządzenia spełniają lub przekraczają minimalne wymagania standardu. Jak sama nazwa wskazuje, to lepsza wersja technologii 4K. Rozdzielczość pozostaje taka sama, ale standard określa pewne normy dotyczące jasności obrazu, poziomu czerni, głębi koloru i gamy barw, a także gwarantuje, że urządzenia w tym standardzie mogą obsługiwać wideo w technologii HDR. Obecność technologii HDR jest głównym powodem zakupu nowego telewizora 4K w standardzie Ultra HD Premium, ale wiele telewizorów spoza segmentu premium umożliwia oglądanie filmów wideo w technologii 4K.

Ostatecznie, mimo obecności nowego standardu, wyzwaniem pozostaje świadomość tego, na co zwracać uwagę przy wyborze telewizora UHD.

Ultra HD Blu-ray

Znalezienie programu telewizyjnego w technologii 4K jest praktycznie niemożliwe, nawet Netflix i Amazon nie mają pełnej oferty takich treści. Sytuacja na pewno się poprawi, ale niedawno pojawiła się nowa możliwość: Ultra HD Blu-ray. To aktualizacja do standardu Blu-ray, co oznacza, że płyty mogą zawierać prawdziwy obraz UHD.

Wcześniej można było kupić płyty Blu-ray 4K, ale stanowiły one konwersję z filmów wideo o rozdzielczości 4K, które zostały zredukowane do standardowej rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Nowe płyty Blu-ray Ultra HD oferują obraz wideo o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli z prędkością do 60 klatek na sekundę, a nawet mogą zawierać wideo w technologii HDR.

Na rynku dostępne są między innymi urządzenia od dwóch producentów: Panasonic DMP-UB900 i Samsung UBD-K8500. Płyty kosztują około 25 funtów i nie ma ich jeszcze wiele. Tytuły dostępnych filmów to „Mad Max: Na drodze gniewu”, „Kingsman”, „Lego: Przygoda” i „Życie Pi”. Pod koniec roku wytwórnia Universal wyda 100 płyt Ultra HD Blu-ray. Również Sony angażuje się w tę kwestię. Tytuły takie jak „Niesamowity Spiderman 2” są już dostępne w sklepie Amazon. Wytwórnie Twentieth Century Fox, Warner Bros i Paramount również planują wydanie płyt Blu-ray Ultra HD, a niektóre tytuły to powtórki starszych filmów, które będzie teraz można oglądać w fantastycznej technologii 4K.

Płyty nie są odtwarzane w standardowym odtwarzaczu Blu-ray i są wolne od lokalizacji geograficznej (w przeciwieństwie do Blu-ray). Niektóre nowe płyty będą obsługiwać nowe formaty audio, takie jak Dolby Atmos i DTS: X. Nie ma żadnej różnicy w rzeczywistej jakości dźwięku na płycie Ultra HD Blu-ray. Jest to taka sama specyfikacja jak Blu-ray.

Kluczową zaletą jest wyższa przepływność niż usługi transmisji strumieniowej wideo, a funkcje takie jak HDR umożliwiają znacznie lepszą jakość na filmie Ultra HD Blu-ray niż na Netflixie lub Amazonie. Również dźwięk powinien być wyraźnie wyższej jakości, jeśli posiadasz system dźwięku przestrzennego. Inwestowanie w odtwarzacz Blu-ray Ultra HD jest obecnie zbyt kosztowne, ale ceny mają spaść pod koniec roku.

Historia wysokiej rozdzielczości

W bardzo dużym skrócie technologia SD oferowała rozdzielczość 704 x 576 pikseli. W Stanach Zjednoczonych wykorzystywano tylko 480 linii. Były to rozdzielczości sprzed obrazu panoramicznego, a obraz panoramiczny SD tylko zwiększył rozdzielczość poziomą i zachowała taką samą liczbę linii (rozdzielczość pionowa). Współczynniki proporcji pikseli wideo mogły zostać zmienione w celu stworzenia treści panoramicznych lub niepanoramicznych. Rozdzielczość wideo jest często określana tylko rozdzielczością pionową (liczba poziomych linii): 480p, 576p, 720p, 1080p, itd.

Wyświetlacze „HD Ready” pojawiły się w po roku 2000. Zwykle miały rozdzielczość 1280 x 720 pikseli, a treści z tą rozdzielczością oznaczono jako „HD”. Dlatego wyświetlacze i materiały wideo o wyższej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli są nazywane „Full HD”.

Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli jest zbliżona do 2 megapikseli. To niedużo przy dzisiejszych standardach kamer. Wyświetlacze są jednak daleko w tyle za czujnikami kamery i dlatego dopiero teraz widzimy przystępne cenowo telewizory i wyświetlacze komputerowe z rozdzielczością wyższą niż 1920x1080 pikseli.

Co jest potrzebne, by oglądać telewizję w technologii UHD?

Wyświetlacz

Oczywiście, wyświetlacz w standardzie 4K jest pierwszym elementem, którego potrzebujesz. Zazwyczaj oznacza to telewizor, ale dostępne są też projektory i monitory komputerowe. Jeśli kupujesz telewizor, szukaj konkretnie modelu w standardzie HEVC / H.265. Warto pobrać odpowiednie aplikacje, których potrzebujesz zamiast polegać na zewnętrznym dekoderze lub streamerze multimedialnym. Obecnie jednak tylko Amazon i Netflix oferują aplikacje kompatybilne z formatem 4K. Ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany telewizor zawiera wersje aplikacji w technologii 4K przed jego zakupem.

Po dodaniu źródeł 4K telewizor będzie wymagał portów HDMI 2.0 obsługujących protokół HDCP w wersji 2.2 lub nowszej. Jeśli chodzi o tańsze telewizory 4K, prawdopodobnie mają tylko jeden port obsługujący tę technologię, podczas gdy inne obsługują starsze wersje HDMI, takie jak 1.4.

Jeśli potrzebujesz więcej niż trzech lub czterech portów HDMI 2, należy wziąć pod uwagę odbiornik AV obsługujący technologię 4K. Należy również upewnić się, że porty są zgodne ze standardem HDCP 2.2.

Oprócz telewizora UHD potrzebne są treści w technologii UHD. Wszystkie wyświetlacze UHD będą skalować obrazy wideo niższej rozdzielczości w górę, podobnie jak obecnie robią to telewizory Full HD. Zwiększanie rozdzielczości jest podobne do powiększania zdjęcia w programie do edycji fotografii: nie dodaje się dodatkowych szczegółów, lecz używa interpolacji do „odgadywania” barwy nowoutworzonych pikseli. Rozdzielczość wideo 1080p zwiększona do standardu 4K może wydawać się ostrzejsza, ale w rzeczywistości patrzymy na ten sam poziom szczegółowości, w jakim wyświetliłby się obraz w technologii Full HD. Niektóre telewizory są lepsze w zwiększaniu rozdzielczości niż inne, a jednymi z najlepszych są modele Sony.

Treści UHD i 4K

Jeśli masz zamiar wydawać setki lub tysiące złotych na telewizor lub monitor UHD, musisz mieć wideo w formacie 4K, aby w pełni wykorzystać możliwości tej technologii. W Wielkiej Brytanii

BT transmituje określone programy w technologii UHD na swoim kanale Sports, a Sky właśnie ogłosił nowy modem Q, który pozwoli oglądać wydarzenia sportowe, filmy i programy telewizyjne emitowane w formacie UHD. Miejmy nadzieję, że obejmie kolejną serię „Gry o tron”. BT to usługa szerokopasmowa i trzeba mieć co najmniej 44 Mbps prędkości pobierania zanim BT zaoferuje dekoder UHD. Jak można się spodziewać, BBC i inni nadawcy pracują nad oferowaniem usługi UHD.

Netflix i Amazon: usługi przesyłania strumieniowego w technologii UHD

Oba serwisy oferują treści UHD tylko w ograniczonej liczbie programów. W przypadku serwisu Netflix konieczna jest subskrypcja Premium (8,99 GBP miesięcznie) i telewizor 4K z aplikacją Netflix i obsługą HEVC / H.265. Łącze szerokopasmowe musi mieć „niezawodną” prędkość 25 Mbps, aby w sposób niezawodny przesyłać strumieniowo treści UHD z Netflixa. Amazon nie pobiera dodatkowej opłaty za treści UHD, ale wymaga telewizora w standardzie 4K z aplikacją Prime Instant Video lub nową Amazon 4K Fire TV, którą można kupić za 79,99 GBP.

Obydwa serwisy oferują własne oryginalne treści w technologii UHD i planują stworzenie kolejnych. Ale tylko Amazon umożliwia zakup filmów w technologii 4K. Ceny zaczynają się od 14,99 GBP. Treści 4K można oglądać również w serwisie YouTube. Potrzeba jednak aplikacji YouTube na telewizor, by oglądać treści 4K.

Zdjęcia

Poza wideo, na telewizorze UHD można oglądać również pokazy slajdów w fantastycznej technologii 4K. Zdjęcia, jak powiedzieliśmy na samym początku, oferują wyższy poziom szczegółowości niż jakikolwiek telewizor Full TV. Jednakże, telewizor 4K może wyświetlać prawie wszystkie szczegóły zdjęcia w rozmiarze 8 megapikseli. Na przykład, iPhone 5 wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 3264 x 2448 pikseli zbliżonej do rozdzielczości 4K.

Gry

Nie warto tracić czasu na szukanie konsoli do gier w technologii 4K, ponieważ zarówno Xbox One, jak i PS4 nie mają niezbędnego dekodera HEVC / H.265. Jeśli masz nowy komputer z potężną kartą graficzną, istnieje szansa, że może ona obsługiwać gry w wersji 4K, ale tylko wtedy, gdy masz kartę graficzną Nvidia GTX 980 lub Radeon R9 295. Problem polega na tym, że nawet taka karta będzie zmagać się z utrzymaniem prędkości większej niż 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli.

Domowe filmy

Możesz tworzyć własne treści 4K UHD, kupując kamerę wideo w formacie 4K, kamerę GoPro w formacie 4K lub smartfona, który może nagrywać filmy wideo o rozdzielczości 4K. Większość obecnych flagowych modeli obejmuje telefony iPhone 6S, Galaxy S6, LG G4, HTC One M9, Nexus 5X i 6P, Xperia Z5 i Moto X Style & Force.

Niemniej jednak, fakt, że urządzenie obsługuje nagrywanie w formacie 4K nie oznacza, że będzie to najwyższa jakość 4K. To samo dotyczy wideo 4K. Podobnie jak jakość Full HD różni się między filmami Blu-ray, usługami strumieniowymi i kanałami telewizyjnymi, tak samo będzie z technologią 4K.