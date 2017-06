Jaki darmowy program do ściągania muzyki wybrać?

Słyszysz piosenkę, która wpada w ucho i chcesz ją mieć na swoim komputerze? Nic trudnego. Darmowy program do ściągania muzyki nie tylko pozwoli Ci na pobranie jej z sieci, ale również i przekonwertowanie do wybranego formatu.

Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader to nie tylko program do ściągania muzyki, ale również możliwość pobierania filmików. Mogą one zostać zapisane jako klipy wideo lub też zostać przekonwertowane na wybrany format audio. Obsługiwane strony to popularne serwisy jak YouTube, Facebook, Vevo, Vimeo a także 40 innych stron. Freemake Video Downloader wyróżnia się szybkim pobieraniem plików (istnieje możliwość pobierania kilku jednocześnie), przy czym działanie programu nie zabiera dużej ilości zasobów systemowych. Choć nazwa sugeruje głownie obsługę plików wideo, doskonale nadaje się jako program do ściągania piosenek.

Free YouTube to MP3 Converter

Jak sama nazwa wskazuje, Free YouTube to MP3 Converter to program do pobierania muzyki z YouTube i zmiany jej w pliki mp3... między innymi. Ma rozbudowane funkcje dotyczące pobierania z tego serwisu - np. można nakazać ściągnięcie i konwersję całej playlisty czy nawet zawartości całego kanału danego użytkownika. Aplikacja może przekonwertować audio nie tylko do tytułowego mp3, ale również takich formatów jak .aac, .wav, .flac czy .ogg. Ten darmowy program do ściągania muzyki umożliwia kolejkowanie plików do ściągnięcia oraz równoczesne pobieranie wielu naraz.

4K Video Downloader

4K Video Downloader to program do sciagania muzyki i plików wideo w wysokiej jakości z YouTube. Jeśli nie jest to najszybszy program do ściągania filmów, to z pewnością jeden z najszybszych. Pobieranie plików jest bardzo proste i intuicyjne - wystarczy skopiować link wideo z przeglądarki i kliknąć przycisk "Wklej Url". Możliwe jest pobieranie całych playlist i kanałów, a następnie zapisanie ich w formacie MP4, MKV, M4A, MP3, FLV, 3G lub stworzenie plik .m3u playlisty. Ciekawe funkcje to ściąganie klipów wideo w formacie 3D, a także 360°. Kolejną zaletą jest fakt, ze ta aplikacja do pobierania muzyki posiada w pełni spolszczony interfejs użytkownika.