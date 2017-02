Kaspersky przedstawia bezpieczny system KasperskyOS

KasperskyOS to system operacyjny maksymalnie zabezpieczony przed cyberatakami. Znajdzie on zastosowanie m.in. w Internecie Rzeczy, co jest dobrą informacją, ponieważ segment ten jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa został przez producentów sprzętu mocno zaniedbany.

KasperskyOS Kaspersky Lab to firma znana z świetnych rozwiązań dbających o bezpieczeństwo komputera. Dzisiaj poinformowała, że poszerzyła swoja ofertę oprogramowaniem o nazwie KasperskyOS. Bezpieczny system KasperskyOS to system operacyjny przeznaczony dla systemów wbudowanych. Został on tak zaprojektowany aby być jak najbardziej odporny na cyberataki. Zobacz również: Polacy w kosmicznym biznesie. "Nasi klienci to i wojsko, i ekolodzy"

VPN - przeczytaj zanim skorzystasz "KasperskyOS został stworzy po to, aby umożliwić programom wykonywanie jedynie udokumentowanych operacji. Wykonane może zostać tylko to, co zostało określone w tej polityce, łącznie z modułami samego systemu operacyjnego" - czytamy w komunikacie firmy. Gdzie znajdzie zastosowanie? KasperskyOS ma znaleźć zastosowanie w branży telekomunikacyjnej, finansowej, motoryzacyjnej a także infrastrukturze krytycznej. Powinien też szeroko zagościć w segmencie Internet Rzeczy. Wiele lat pracy Jak informuje Kaspersky Lab pomysł stworzenia KasperskyOS pojawił się już 15 lat temu. Więcej na jego temat znajdziecie na stronie firmy.