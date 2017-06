Komputery iMac 2017: data premiery, ceny, modele i specyfikacje

Firma Apple zaktualizowała ofertę komputerów iMac sięgając m.in. po procesory Kaby Lake. Dla szukających największej wydajności przygotowany został monstrualnie wydajny iMac Pro.

Po premierze procesorów Intel Kaby Lake wiadomo było, że doczekamy się ich wykorzystania w odświeżonej linii komputerów iMac, która została właśnie zaprezentowana.

"Z potężną aktualizacją komputerów iMac i odświeżeniem linii MacBook oraz MacBook Pro nasze Maki są najpotężniejsze w historii" - powiedział podczas WWDC 2017 John Ternus z działu Hardware Engineering firmy Apple.

Zobaczmy więc, co tak naprawdę przygotowała dla nas amerykańska firma odpowiadając na najbardziej nurtujące konsumentów pytania dotyczące komputerów iMac.

Kiedy nowe iMaki trafią do sprzedaży?

Nowe iMaki można już zamawiać w sklepie Apple. Po wybraniu opcji bezpłatnej dostawy komputer trafi do domu klienta 12 czerwca. Istnieje też możliwość płatnego przyspieszenia wysyłki (zamawiając sprzęt dzisiaj, 6 czerwca otrzymamy go 8 czerwca). Jeżeli chodzi o iMaka Pro jego sprzedaż rozpocznie się w grudniu.

Ile kosztują nowe iMaki?

Nowe iMaki dostępne są w wielu rozmiarach i specyfikacjach. Ich ceny bazowe zaczynają się od:

- iMac 21,5-calowy: 5499 USD

- iMac Retina 4K 21,5-calowy: 6499 zł

- iMac Retina 5K 27-calowy: 8999 zł

- iMac Pro - ceny polskiej nie znamy. W Stanach Zjednoczonych cena bazowa została ustalona na poziomie 5 tys. USD

Jak wygląda specyfikacja nowych iMaków?

Nowe iMaki doczekały się "najlepszych wyświetlaczy w historii", które cechuje jasność sięgająca poziomu 500 nitów i miliard kolorów. Towarzyszy im 7. generacja procesorów Intela (Kaby Lake z możliwością sięgnięcia po model Core i7), szybsze nawet o 50% dyski SSD i takie dodatki jak dwa porty USB-C wspierające Thunderbolt 3. Warto też dodać, że modele 27-calowe dostarczane w standardzie z dyskami Fusion Drive będą pozwalały na rozbudowę RAM-u do poziomu 64 GB.

- nowy iMac 21,5-calowy: do 32 GB pamięci RAM i grafika Intel Iris Graphics 640 zapewniająca wzrost wydajności o 80%

- nowy iMac 21,5-calowy 4K: grafika AMD Radeon 555 lub Radeon 560 z maksymalnie 4 GB VRAM zapewniać ma wzrost wydajności nawet trzykrotny

- nowe 27-calowe iMaki 5K: grafika AMD Radeon Pro 570, 575 lub 580 z maksymalnie 8 GB VRAM (do 5.5 TFLOPS)

iMac Pro

Nowy iMac Pro to ekran 5K oraz 8-rdzeniowy Xeon z możliwością zamiany na 10- i 18-rdzeniowy model. Pozostałe kluczowe elementy: karty graficzne AMD Vega (do 22 TFLOPS), do 128 GB RAM-u, do 4 TB SSD, 4 porty Thunderbolt 3, port 10 GB Ethernet, kamerka 1080p FaceTime, Bluetooth 4.2, 11ac Wi-Fi, cztery mikrofony i slot SDXC.