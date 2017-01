LG Gram z Windows 10: nawet 24 godziny pracy na baterii. MacBook Air to przy nim grubas

Zaprezentowanwe na CES 2017 notebooki z rodziny LG Gram wyróżniają się na tle konkurencji niewiarygodnie długim czasem pracy na baterii oraz wagą nieporównywalnie niższą od MacBooka Air.

LG Gram

LG Gram to nowa rodzina notebooków w ofercie koreańskiego producenta, którą można podzielić na dwie grupy - standardową i ultralekką. Każda dodatkowo oferuje trzy wersje: z 13-, 14- i 15,6-calowym ekranem. Urządzenia wyróżniają przede wszystkim niewiarygodnie długi czas pracy na baterii oraz niska waga.

Standardowe LG Gram

Standardowe modele LG Gram wyposażone zostały w akumulator 60Wh, który pozwala na pracę, w przypadku 13,3-calowego modelu, nawet przez 24 godziny z dala od gniazdka. Dla większych modeli czas ten wynosi 23 i 22 godziny. Laptopy te są też lekkie: waga w przypadku największego to nieco ponad kilogram.

Zobacz również:

Ultralekkie LG Gram

Ultralekkie LG Gram są rekordowo lekkie. Najmniejszy model 13-calowy waży bowiem zaledwie 830 gramów oferując do dyspozycji użytkownika 256 GB SSD, 8 GB RAM i procesor Intel Core i3. Tak niską wagę udało się m.in uzyskać poprzez zastosowanie słabszego akumulatora (34Wh) i rezygnację z podświetlenia klawiatury (standardowe LG Gram je mają).

LG Gram - główne cechy

Notebooki z nowej rodziny wyposażone zostały w Windows 10 i ekrany Full HD IPS otoczone bardzo cienką ramką. Wszystkie oferują najnowsze procesory Core 7. generacji, z tym, że Core i7 zarezerwowane są dla 15,6-calowych modeli. Kolejne kluczowe cechy to: porty USB 3.0 i USB Type-C port, złącze HDMI, moduł 802.11ac WiFi, do 256 GB SSD, do 16 GB RAM.

LG Gram - ceny

Niestety obecnie informacje na temat ceny i dostępności notebooków na rynku europejskim nie są znane.