Lenovo Legion - nowe laptopy dla graczy

Lenovo Legion - nowa marka w ofercie chińskiej firmy

Podczas targów CES (5-8 stycznia) firma Lenovo przedstawi nową markę komputerów przenośnych; Legion. Wchodzące w jej skład urządzenia - modele Y520 i Y720 - przeznaczone są dla graczy. Cena najtańszego zestawu została ustalona na poziomie 899 USD.

Lenovo Legion Y720

Lenovo Legion Y520

laptop ten został wyposażony w 15,6-calowy ekran Full HD wykonany w technologii IPS LCD. Wewnątrz urządzenia gracz znajdzie procesor Kaby Lake (do i7-7700HQ), grafikę NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, do 16 GB pamięci RAM i dysk 512 GB SSD lub 2 TB HDD. Wzrok z pewnością przykuje podświetlana na czerwono klawiatura. Waga komputera to 2,5 kg, natomiast czas pracy na baterii sięgać ma 4 godzin.

Lenovo Legion Y720

Y720 o wydajniejsza konstrukcja wyposażona w 15,6-calowy ekran 4K, procesor Kaby Lake (do i7-7700HQ) i grafikę GeForce GTX 1060 z 6 GB GDDR5. Lenovo chwali się pierwszym na rynku wsparciem technologii Dolby Atmos. Ponadto oferuje możliwość wybrania podświetlenia klawiatury w trzech kolorach (RGB). Bazowa cena urządzenia została ustalona na poziomie 1399 USD.

Więcej informacji: Lenovo