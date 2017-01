MacBook Air z dotykowym ekranem? Tak, dzięki AirBar

AirBar to akcesorium, które pozwala na przemienienie MacBooka Air w laptop z dotykowym ekranem.

MacBook Air z dotykowym ekranem?

Apple, czego zagorzałym zwolennikiem był również Steve Jobs, nie zamierza wprowadzać do oferty komputerów Mac wyposażonych w dotykowe ekrany. Jeżeli masz 13,3-calowego MacBooka Air możesz już jednak podjąć odmienną decyzję i poszerzyć jego funkcjonalność o funkcję "dotyku". Dokonasz tego dzięki rozwiązaniu o nazwie AirBar zaprezentowanemu właśnie na targach CES 2017.

AirBar - co to jest?

AirBar dla MacBooka to interesujące akcesorium, o którym usłyszeliśmy już w 2015 roku. Dopiero teraz jednak doczekało się oficjalnej prezentacji. Aby korzystać z gadżetu należy podłączyć przymocować go do ramki znajdującej się pod ekranem i podłączyć do portu USB MacBooka Air. Poniżej film, który wszystko wam wyjaśni:

AirBar - można korzystać w przypadku większych MacBooków?

Nowy AirBar przeznaczony jest dla MacBooka Air. Firma Neonode zapowiedziała jednak, że pracuje nad udostępnieniem gadżetu także dla innych modeli MacBooków.

AirBar - ile kosztuje?

AirBar został wyceniony na 99 USD. Obecnie dostępny jest w przedsprzedaży i z czasem, czego nie wyklucza producent, powinien trafić do oferty Amazona. Niestety jak to bywa w przypadku akcesoriów dla sprzętu Apple jest on znacznie droższy od "windowsowego" odpowiednika, za który w wersji 15,6-calowej trzeba zapłacić 69 USD.

Więcej informacji: Neonode