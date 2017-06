Najlepsza kamera samochodowa, wideorejestrator i nawigacja - oceny, testy, opinie, ranking 2017

ORLLO ELECTRONICS to europejski lider w sprzedaży produktów i najnowszych technologii z dziedziny elektroniki użytkowej, takich jak rejestratory jazdy, nawigacje samochodowe GPS, kamery sportowe oraz urządzenia do monitoringu i systemów alarmowych.

Dziś przyjrzymy się serii nawigacji samochodowych GPS ORLLO LX-400 oraz kamerze samochodowej z alarmem ORLLO AIR FORCE.

Możesz kupić sobie rejestrator trasy, dokupić nawigację, system głośnomówiący. Możesz udostępniać Internet z telefonu dzieciom na tylnym siedzeniu. Możesz zamontować w aucie lokalizator GPS. Możesz wozić komplet płyt CD z ulubioną muzyką. Albo...? Albo możesz mieć jedno urządzenie ze wszystkimi tymi funkcjami!

Szok! Przeczytaj, ile zaoszczędzisz!

Czy wiesz, że kupując nowy samochód w salonie, za takie wyposażenie dodatkowe w samochodzie średniej klasy musiałbyś zapłacić od kilku do kilkunastu tysięcy zł?!

ORLLO ELECTRONICS proponuje nam tańsze i praktyczniejsze rozwiązanie - wszystko w jednym z lusterek ORLLO LX-400.

Dodatkowo, urządzenia posiadają funkcje, jakich nie znajdziesz w żadnym pakiecie multimedialnym, nawet w luksusowych samochodach - łączność z Internetem, system Android 4,4 KitKat, wideorejestrator samochodowy Full HD i inne.

Seria ORLLO LX-400 to nawigacja samochodowa online/offline z kamerą przednią / z kamerą cofania oraz swoiste centra multimedialne.

W każdym z trzech modeli inteligentnych lusterek ORLLO znajdziemy:

Kamera samochodowa przednią Full HD 1080p

przednią Kamera cofania HD z zapisem i liniami pomocniczymi

HD z zapisem i liniami pomocniczymi Kamerą samochodowa z transmisją/ przesyłaniem obrazu wideo online

Nawigacja samochodowa offline/online GPS np. Google Maps , Yanosik (z nawigacji można korzystać offline lub online dzięki karcie SIM lub WiFi)

, (z nawigacji można korzystać offline lub online dzięki karcie SIM lub WiFi) Wspaniałe efekty daje Google Maps z prawdziwym czasem dojazdu i z pracującą w tle nawigacją Yanosik z informacją o radarach i kontrolach policji

Głosowe wybieranie adresu

Lokalizator GPS z Alarmem

Podgląd w czasie rzeczywistym przez aplikację na telefon

Smart Internet Connection ( 3G , router WiFi )

, router ) Zestaw głośnomówiący Bluetooth lub GSM (karta SIM)

Bluetooth lub GSM (karta SIM) Funkcja smartfona (rozmowy telefoniczne, SMS, MMS)

Slot kart SIM , sieć 3G

, sieć Android Kit Kat 4.4 (bezpłatne pobieranie aplikacji)

Duży dotykowy wyświetlacz IPS 5 cali

Czujnik zderzeniowy G-sensor

Kalendarz, kalkulator, książka telefoniczna

Głośnik i mikrofon wysokiej jakości (TV, radio na żywo)

i mikrofon wysokiej jakości (TV, radio na żywo) Odtwarzacz audio i wideo; czytanie książek i czasopism

Wbudowana pamięć wewnętrzna 16GB , slot kart microSD do 128GB

, slot kart do 128GB Szerokokątny, szklany obiektyw

Funkcja geo-ogrodzenia

Nagrywanie w pętli

Nawigacja samochodowa w lusterku samochodowym. Kamera w lusterku

Nawigacje z kamerą ORLLO wyglądają jak lusterka wsteczne i są montowane na lusterko fabryczne lub zamiast niego. Duży, dotykowy wyświetlacz gwarantuje widoczność ulic i miejscowości oraz precyzyjne przełączanie funkcji. Zastosowanie nowoczesnego ekranu IPS daje większe kąty widzenia, szerszą paletę barw oraz lepszą jakość obrazu w skrajnych warunkach oświetleniowych.

Kamera samochodowa z nawigacją ORLLO posiada funkcję automatycznego wygaszacza ekranu. Po wyłączeniu staje się ona zwykłym lusterkiem.

Bezpłatna nawigacja samochodowa offline /online

Nawigacja samochodowa bez kosztów aktualizacji map? Nawigacja samochodowa wbudowana w wielu samochodach musi być okresowo aktualizowana. Najczęściej wiąże się to z dodatkowymi kosztami. W przypadku urządzeń ORLLO ELECTRONICS ten problem można w prosty sposób wyeliminować. Wystarczy pobrać dowolną darmową nawigację na system Android ze Sklepu Play np. Automapa, Yanosik lub Tom Tom. Możemy skorzystać też z domyślnie zainstalowanych Google Maps on-line.

Lokalizacja pojazdu bezpłatna. Lokalizator GPS, śledzenie w czasie rzeczywistym

Dzięki wbudowanej usłudze lokalizacji GPS, lusterko ORLLO działa jak tracker. Poprzez aplikację WWW lub aplikację mobilna na systemy Android i iOS (iPhone, iPad) mamy możliwość śledzenia pojazdu na żywo, bieżącej i średniej prędkości poruszania się oraz historii trasy. Możesz też wyznaczyć geostrefę na poruszania się pojazdu z powiadomieniem o przekroczeniu granicy geostrefy na telefon.

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Kamery samochodowe ORLLO w lusterku łączą się z siecią poprzez modem 3G lub WiFi. Po zainstalowaniu karty SIM, urządzenie staje się smartfonem. Możemy dzwonić, wysyłać i odbierać wiadomości, maile, robić zdjęcia i natychmiast udostępniać je na portalu społecznościowym.

Dzięki wbudowanemu głośnikowi nie potrzeba już dodatkowego zestawu głośnomówiącego. Rozmowy prowadzi się łącząc się przez kartę SIM w lusterku lub przy użyciu połączenia Bluetooth ze smartfonem.

Wspomniane wcześniej trzy modele z serii ORLLO LX-400 to: LX-400GT DUAL, LX-400GTL DUAL, LX-400GTS PRO. Przyjrzyjmy się zatem, czym różnią się od siebie, by pomóc Wam wybrać najlepsze dla siebie.

ORLLO LX-400GT DUAL ORLLO LX-400GTL DUAL ORLLO LX-400GTS PRO Ilość kamer 2 (przednia, tylna cofania) 3 (przednia, tylna wewnętrzna, tylna cofania) 2 (przednia, tylna cofania) Sposób montażu SmartFix na lusterko fabryczne SmartFix na lusterko fabryczne Na stałe, zamiast lusterka fabrycznego Pamięć RAM 1GB DDR2 Ram 1GB DDR3 1GB DDR2 Procesor ARM Cortex A7 Quad-Core 1,3 GHz MT6582 quad-core (1.3GHz) ARM Cortex A7 Quad-Core 1,3 GHz Pamięć wewnętrzna 16GB 8GB 8GB Jasność obiektywu f/2.0 f/2.0 f/2.0 Funkcje dodatkowe WDR, geo-ogrodzenie, odtwarzanie przebytej trasy, powłoka antyrefleksyjna WDR, geo-ogrodzenie, odtwarzanie przebytej trasy, powłoka antyrefleksyjna, system ochrony akumulatora samochodowego przed rozładowaniem WDR, geo-ogrodzenie, odtwarzanie przebytej trasy, powłoka antyrefleksyjna

Na koniec wisienka na torcie - innowacyjna kamera samochodowa z funkcją antykradzieżową.

Super HIT 2017 ORLLO FORCE ONE Kamera samochodowa Full HD Lokalizacja GPS Kamera na żywo Alarm samochodowy

ORLLO ELECTRONICS, jako pierwsza firma, wprowadziła do swojej oferty kamerę samochodową z funkcją lokalizatora GPS. Urządzenie mieści się w eleganckiej, trwałej obudowie. Montaż na szybie odbywa się za pomocą taśmy – jest to solidne oraz odporne na warunki atmosferyczne rozwiązanie. Co interesujące, kamerę podłączamy na stałe do instalacji samochodowej.

Kamera do monitorowania samochodu

Kamera samochodowa - Wideorejestrator samochodowy ORLLO FORCE ONE posiada zestaw funkcji antykradzieżowych i antywandalowych:

kamera wewnętrzna z wbudowaną diodą IR do nagrywania w całkowitych ciemnościach,

do nagrywania w całkowitych ciemnościach, alarm wibracyjny z powiadomieniem na aplikację,

wibracyjny z powiadomieniem na aplikację, lokalizacja i śledzenie on-line,

on-line, tryb parkingowy z transmisją wideo online,

z transmisją wideo online, podgląd na żywo w telefonie przez WiFi lub GSM

Kamerka samochodowa dysponuje łącznością WiFi do komunikacji ze smartfonem. Po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji na system Android/iOS mamy możliwość śledzenia naszego pojazdu na żywo, z widoczną prędkością oraz dokładną pozycją urządzenia (śledzenie dostępne również na stronie www). Aplikacja umożliwia też nagranie filmu z kamery i przesłanie go do telefonu zdalnie.

Gdziekolwiek zostawimy samochód, zawsze mamy podgląd na żywo. Jeśli zauważymy, że auto przemieszcza się (zostało skradzione), możemy zdalnie uruchomić nagrywanie z kamery przedniej i podgląd z wewnętrznej, natychmiast podać policji lokalizację samochodu, która wyświetli się w aplikacji i przesłać je do telefonu. Będzie mogło posłużyć jako dowód w sądzie.

Absolutnym hitem jest alarm wibracyjny. Gdy kamera zarejestruje wstrząs np. w wyniku uderzenia czy rozbicia szyby, włączy alarm i w tym samym momencie wyśle powiadomienie o zdarzeniu na aplikację w naszym telefonie.

Najważniejsze cechy: