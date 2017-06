Najlepsze strony z legalną muzyką do pobrania za darmo

Przedstawiamy ciekawe serwisy z darmową muzyką do pobrania na dysk. Wszystko w formacie MP3, często z okładkami do wydruku i na licencji Creative Commons. Piosenki z Internetu nie muszą już kojarzyć się z piractwem.

Wielu artystów udostępnia swoje piosenki za darmo w Internecie. Zyskując popularność, muzycy mogą pozyskać wiernych fanów i więcej zarabiać na sprzedaży biletów koncertowych.

Oto najlepsze strony umożliwiające pobieranie muzyki za darmo i w pełni legalnie.

Strefa MP3 - Wirtualna Polska

Strona z muzyką WP.pl to jedno z nielicznych polskich źródeł darmowej muzyki. Można tu poznać wielu mniej znanych twórców. Zespoły podzielone są na style muzyczne, a w bazie znajduje się aż 133 tys. legalnych piosenek. Wyszukiwanie ułatwiają listy przebojów.

Jamendo

To, co wyrożnia Jamendo, to największy na świecie katalog darmowej muzyki na licencji Creative Commons. Można tu znaleźć aż 40 tysięcy kompletnych albumów i 290 tys. piosenek do słuchania i pobrania za darmo. Wszystko w polskiej wersji językowej, a dla zainteresowanych duża społeczność - fora, grupy i recenzje.

MySpoonful

Świetny startup z muzyką - głównie w stylu indie. Co ciekawe, serwis nie skupia się na wielkim katalogu, lecz promocji naprawdę niezłych zespołów. Trzy razy w tygodniu, na MySpoonful.com, pojawia się wywiad z nowym artystą i kilka piosenek do pobrania w formacie MP3.

Legalez @ Nuta.pl

Nuta.pl to jedna z popularnych polskich stron muzycznych. Dział Legalez poświęcony został promocji legalnych, darmowych piosenek. Choć wykonanie pozostawia nieco do życzenia, wciąż jest to świetna baza polskich utworów muzycznych. Zostały one podzielone na 22 style: od bluesa, przez funk, aż po reggae.

RCRD LBL

Jeden z amerykańskich serwisów, które codziennie pokazują 5-7 nowych piosenek w MP3, które warto przesłuchać. RCRD LBL nie należy może do największych bezpłatnych katalogów z muzyką, ale z pewnością jest ona na wysokim poziomie. W projekt zaangażowany jest wydawca Downtown Music LLC, który promował m.in. Gnarlsa Barkleya i Cold War Kids.

SoundCloud

"Nowy MySpace", który pomaga muzykom w kontakcie z fanami i ludźmi z branży. Nie wszystko jest tu do ściągnięcia za darmo, ale z pewnością jest to świetne miejsce do wyszukania ciekawych piosenek. SoundCloud umożliwia dzielenie się muzyką w najlepszej jakości. Powinni zajrzeć tu początkujący muzycy, którzy szukają wydawcy lub współpracowników.

The Downplayer

Świetna strona dla tych, którzy codziennie chcą słuchać czegoś nowego. Redakcja The Downplayer każdego ranka umieszcza w serwisie 10 nowych piosenek w formacie MP3 oraz informacje o polecanych zespołach. To internetowe śniadanie dla wszystkich fanów muzyki.

Disrupt.fm

Nowoczesny serwis z darmową muzyką dla słuchaczy i dobrym systemem promocji artystów. Disrupt.fm, dzięki połączeniu z Facebookiem, pozwala twórcom od razu informować o nowym utworze na stronie FB. Ponadto, każdy fan może też dodać lubianą piosenką na facebookową ścianę. Dużo tu muzyki alternatywnej i sporo elektroniki.