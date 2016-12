Najlepsze gry 2016 roku na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo 3DS

W co graliśmy w tym roku na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo 3DS? Oto podsumowanie minionego roku. Właściwie każda pozycja z tej listy nadaje się też na prezent Gwiazdkę!

20 hitów 2016 roku

Far Cry Primal - ciekawa zabawa formułą znanej serii gier. Tym razem fabuła rzuca nas w czasy prehistoryczne. Przeciwnikami nie są uzbrojeni po zęby najemnicy, tylko krwiożerca fauna, a gracz zamiast dzierżyć karabin biega z dzidą.

Superhot - polska nietuzinkowa gra z kategorii indie, w której czas płynie tylko wtedy, gdy porusza się gracz. Na pierwszy rzut oka to strzelanina, ale tak naprawdę to tylko przykrywka dla świetnej i niesamowicie grywalnej gry logicznej.

Quantum Break - zabawa z manipulacjami czasem jest udziałem najnowszego dzieła studia Remedy, które pokochano za Alana Wake'a. Po kilku opóźnieniach złożono na ręce graczy nową produkcję i zatarto granicę pomiędzy grą wideo a serialem.

Hitman - nowa wersja przygód jednego z najsłynniejszych zabójców w świecie gier wideo. To co ją wyróżnia na tle serii to wydanie w odcinkach wzorem gier przygodowych wypuszczanych taśmowo przez studio TellTale.

Dark Souls III - to kolejna część serii gier, które uwielbiają masochiści i gracze szukający największych wyzwań. From Software po raz kolejny bawi się graczami i serwując im produkcję o niespotykanym współcześnie poziomie trudności.

Wiedźmin 3: Krew i wino - 2016 rok to prawdziwe zwieńczenie historii Geralta z Rivii. CD Projekt RED wydało drugi fabularny dodatek do Wiedźmina 3 o tytule Krew i wino. DLC wciąga na długie godziny i nie odbiega poziomem od podstawowej wersji gry.

Uncharted 4: Kres złodzieja - świetną przygodę w tym roku mogli przeżyć posiadacze PlayStation 4, bo na konsolę Sony zawitała czwarta - i najpewniej ostatnia - część przygód Nathana Drake'a. To świetna filmowa gra przygodowa z elementami akcji.

DOOM - miłośnicy mocnych wrażeń i krwawych dynamicznych strzelanin też nie mieli na co w tym roku narzekać. DOOM to reboot serii, która wraca do korzeni i wysyła gracza na wycieczkę do piekła i z powrotem.

Overwatch - pierwszy FPS w dorobku legendarnego Blizzarda, a zarazem jeden z tegorocznych największych hitów. Chociaż ten sieciowy shooter ma ogromną konkurencję, to futurystyczny, bajkowy klimat wciągnął w swe sidła miliony graczy.

Mirror's Edge Catalyst - kolejny reboot na liście. Gracz poznaje historię kolejnego wcielenia Faith i z pierwszoosobowej perspektywy wykonuje parkourowe tricki walcząc z przerażającą korporacją w futurystycznej aglomeracji.

Batman: The Telltale Game Series - od kilku gier kolejne produkcje studia TellTale robione są na jedno kopyto, ale w zalewie przygodówek w odcinkach Batman się wyróżnia. Momentami więcej tutaj Bruce'a Wayne'a niż jego alter-ego.

Deus Ex: Rozłam Ludzkości - Adam Jensen powraca w dobrym stylu. Nowa odsłona kultowej serii przenosi nas fabularnie o dwa lata do przodu. Illuminaci nadal zza kulis sterują światem, ale główny bohater nadal dąży do ujawnienia konspiracji.

Gears of War 4 - najnowsza odsłona strzelaniny TPP. Tym razem bohaterem jest potomek bohatera pierwszej części, ale Marcus Fenix powraca jako bohater niezależny. Ludzkość ponownie musi stawić czoła złowrogiej Szarańczy.

Shadow Warrior 2 - druga część i zarazem remake kultowej gry z końcówki lat 90. Shadow Warrior 2 przygotowało polskie studio Flying Wild Hog. Gra to przyjemny shooter, w którym walczy się z demonami. Dodatkiem do kampanii jest tryb kooperacji.

Battlefield 1 - najnowsza odsłona sieciowej strzelaniny cofa graczy w czasie. Tym razem postawiono na realia Pierwszej Wojny Światowej, co okazało się bardzo potrzebnym powiewem świeżości dla całego gatunku.

Call of Duty: Infinite Warfare - najnowsza część serii strzelanin od Avtivision przenosi graczy w kosmos. Razem z nową grą można zakupić Call of Duty: Modern Warfare Remastered, czyli reedycję czwartej części cyklu.

Civilization VI - miłośnicy turowych strategii mieli w tym roku święto. Kolejna część jest nieco uproszczona względem poprzednika, ale nie mniej uzależniająca. Trzeba szalenie uważać na syndrom "jeszcze jednej tury".

Dishonored 2 - kolejna część przygód skrytobójcy Corvo Attano, która przypadnie do gustu wszystkim fanom skradanek. Nowością w tej części jest możliwość wybrania jako grywalnej postaci dorosłej Emily Kaldwin - samej cesarzowej.

Watch_Dogs 2 - tym razem Ubisoft potraktował temat nieco mniej serio i wysłał graczy do San Francisco. W nowej odsłonie gracz wciela się w członka kolektywu hakerskiego, który walczy ze złowrogimi korporacjami na najróżniejsze sposoby.

Pokemon Sun i Pokemon Moon - najnowsza odsłona głównej serii Pokemon zawitała na platformę Nintendo 3DS. To najpewniej ostatnia produkcja pisana z myślą tylko o przenośnej konsoli Nintendo, a kolejna trafi już na Nintendo Switch.

