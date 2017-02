Najlepsze premiery w technologii na 2017 rok

Google Home

Planowana data premiery: 2017 r.

Google Home jest nieco podobne do Google Now na Androidzie; główna różnica polega na tym, że nowe urządzenie jest całkowicie sterowane głosem i bardzo interaktywne. Home potrafi odpowiadać na pytania i wykonywać podstawowe zadania, takie jak ustawianie alarmów czy wysyłanie wiadomości. Będzie można połączyć je z różnymi usługami Google, np. Google Play Music, Google Cast czy Google Assistant.

Innymi słowy, jest to odpowiedź Google na Amazon Echo. Urządzenie od Amazona to cylindryczny domowy głośnik, który łączy w sobie domową głosową asystentkę Alexa (podobną do Siri), Cortanę, a także Google Now na tablecie bądź telefonie. Pracuje bez przerwy i jest nieustannie podłączony do sieci. Ma ciągły dostęp do domowej sieci Wi-Fi oraz usług chmury, a dzięki systemowi Bluetooth można odtwarzać z niego muzykę na mobilnych urządzeniach. Google Home będzie działało na podobnej zasadzie co Chromecast, co pozwoli między innymi na odtwarzanie na nimutworów wybranych z Google Play.

Gadżet pojawił się już na rynku amerykańskim, jednak na premierę europejską musimy jeszcze chwilę poczekać.