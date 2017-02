Następcy Pixel i Pixel XL: daj znać Google, czego po nich oczekujesz

Czego brakuje smartfonom Pixel i Pixel XL? Wyraź swoja opinię, a być może zostanie ona wzięta pod uwagę przy projektowaniu następnej generacji tych gadżetów.

Pixel i Pixel XL

Pixel i Pixel XL to pierwsze smartfony zaprojektowane w całości przez Google. Internetowemu gigantowi pomimo ograniczonego mocno czasu (Google miało podobno jedynie 9 miesięcy na zaprojektowanie i rozpoczęcie produkcji smartfonów) udało się stworzyć naprawdę świetne smartfony, które wyróżniają się na tle konkurencji fenomenalnymi możliwościami fotograficznymi. Wydaje się, że ich następcy mogą odpowiedzieć na wymagania konsumentów jeszcze lepiej.

Następcy Pixel i Pixel XL

Odpowiedzialny za projekt Pixel Krishna Kumar zamieścił na stronie Pixel User Community post, w którym prosi właścicieli smartfonów Pixel o opinię na ich temat.

Zobacz również:

"Chciałbym usłyszeć wasze opinie. Co wam się podoba w projekcie? Czego w nim nienawidzicie? Co zrobiliśmy dobrze? Co chcielibyście żebyśmy udoskonalili?"

Wygląda więc na to, że Google zamierza mocno wsłuchać się w głosy użytkowników i zaprojektować następców smartfonów Pixel i Pixel XL, którzy spełnia jak najwięcej iż życzeń.

Następcy Pixel i Pixel XL - czego oczekiwać?

Z zamieszczonych komentarzy wynika, że użytkownicy są zadowoleni z obecnych modeli. Do gustu przypadł im ogólny design, cienka ramka otaczająca ekran, aparat i czas pracy na baterii. Wśród życzeń znalazły się takie elementy jak wodoszczelna obudowa, większy wybór kolorów, czy slot kart microSD. Część z komentujących zwróciła też uwagę na zbyt podobny do iPhone'a design i problemy z dostawami.