Nigdy nie mów, że utrata danych nie może ci się zdarzyć

Policja z niewielkiego miasteczka Cockrell Hill w stanie Teksas na skutek ataku ransomware straciła materiały dowodowe z ostatnich ośmiu lat. Dane nie zostały odzyskane. Historia ta nie miałaby prawa się wydarzyć, gdyby amerykańscy stróżowie prawa częściej wybierali serwery QNAP NAS.

Scenariusz działania ataków ransomware zawsze jest podobny. Do skrzynki e-mail pracownika trafia sfałszowana wiadomość, której otwarcie prowadzi do zainfekowania komputera. Nie inaczej było w przypadku posterunku policji w Cockrell Hill. Korespondencja nadeszła z któregoś ze służbowych adresów, więc nikt nie podejrzewał niczego złego do czasu, gdy dane przechowywane na serwerze zostały zaszyfrowane. Rezultat? Gigabajty utraconych materiałów dowodowych z ostatnich ośmiu lat – materiałów wideo z kamer zamontowanych w ubraniach funkcjonariuszy i w samochodach, zapisów z monitoringu, wiele zdjęć i dokumentów pakietu Office. System backupu nie zadziałał, bowiem problem zauważono już po tym, jak zostały wykonane kopie zapasowe. Nie był to jednak żaden ukierunkowany atak hakerski. W toku dochodzenia winą obarczono Trojana Locky, który aktywnie rozprzestrzenia się na całym świecie. Czy taka sytuacja mogłaby wydarzyć się w Polsce? Takie sytuacje zdarzają się w Polsce!

Migawki zapobiegają utracie danych

Migawki (ang. snapshots) to funkcja serwerów QNAP, która umożliwia uchwycenie stanu systemu w dowolnym momencie. Wszystko po to, aby w późniejszym czasie móc sprawnie przywrócić system operacyjny urządzenia do pożądanego stanu, a także odzyskać pojedyncze pliki, jeśli zostaną one przypadkowo usunięte lub nadpisane.

Przywracanie plików nie wymaga pomocy administratora IT. Użytkownik systemu Windows może samodzielnie odzyskać poprzednie wersje plików bezpośrednio z poziomu Eksploratora Windows. Wystarczy kliknąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i z listy zarejestrowanych w migawce wersji wskazać tę, która ma zostać przywrócona. Co więcej, administrator może szybko przywrócić urządzenie do pracy w przypadku awarii, złej konfiguracji czy nieuprawnionych działań użytkowników.

Gwarancja QNAP w Polsce Wsparcie techniczne w języku polskim oraz naprawy gwarancyjne sprzętu w Polsce dostępne są wyłącznie dla klientów, którzy nabędą produkty QNAP u polskich dystrybutorów. Decydując się na zakup sprzętu pochodzącego z zagranicy, klient końcowy powinien się liczyć z tym, że zostanie mu udzielona globalna pomoc techniczna w języku angielskim. Trudności napotka także w przypadku awarii sprzętu pochodzącego spoza polskiej dystrybucji, gdyż jego naprawa odbywa się w kraju, w którym produkt został zakupiony. Ta procedura wydłuża znacznie proces reklamacyjny. Z tych powodów przed zakupem warto zweryfikować, czy sprzęt pochodzi z polskiego rynku. Producent zaleca kupno produktów QNAP wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów i partnerów, których lista jest opublikowana na stronie qnap.com w dziale gdzie kupić. Kupując QNAP za pośrednictwem ceneo.pl, zwróćmy uwagę, czy wybrany sklep jest oznaczony oficjalnym znaczkiem QNAP. W ostateczności zawsze można upewnić się bezpośrednio w QNAP Polska, czy wybraliśmy oficjalnego sprzedawcę tej marki.

Migawki mogą być wykonywane automatycznie, zgodnie z ustalonym przez administratora harmonogramem, lub ręcznie, w miarę potrzeb, np. przed instalacją nowej wersji oprogramowania na serwerze czy po migracji dużej ilości danych z/do innego urządzenia.

Kopie zapasowe to podstawa

Migawki stanowią trzon systemu backupu, którego zadaniem jest ochrona wszystkich istotnych plików przechowywanych w urządzeniu i samego systemu operacyjnego. Dzięki migawkom operacje backupu, replikacji, czyli kopiowania danych na inne urządzenia oraz przywracania danych, wykonywane są szybko i bez zauważalnego wpływu na bieżące działanie serwera NAS. Nie ma potrzeby przerywania pracy użytkownikom, bowiem migawki mogą być wykonywane nawet wówczas, gdy plik jest otwarty. Menedżer pamięci zawiera proste w użyciu narzędzia do obsługi migawek dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Niewielu producentów robi to w równie łatwy i wygodny w obsłudze sposób. Właściciel systemu może tworzyć migawki, sterować harmonogramem backupu oraz przywracać dane do pożądanego punktu w czasie. Technologia migawek firmy QNAP oparta jest na blokach i obsługuje do 1024 migawek woluminów i jednostek LUN łącznie oraz 256 na wolumin lub jednostkę LUN. To rozwiązanie znane z pamięci masowych klasy korporacyjnej, z którego teraz mogą również czerpać garściami użytkownicy domowi i mniejsze firmy. Wbudowana w system QTS funkcja pracy z replikami migawek usprawnia przekazywanie danych do zdalnych serwerów, kopiując tylko zmienione bloki danych. Mechanizm ten przyspiesza procesy backupu danych do odległych urządzeń, a przy tym ogranicza liczbę informacji przesyłanych przez sieć.

Co więcej, agent migawek w pełni wspiera środowiska wirtualne VMware vSphere oraz Hyper-V. Dzięki temu serwery QNAP z powodzeniem wykorzystywane są w profesjonalnych zastosowaniach, w każdej sekundzie dbając o bezpieczeństwo powierzonych im danych.