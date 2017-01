Nintendo Switch na starcie bez Netfliksa

Nintendo Switch nie będzie pozwalała na korzystanie z usług VOD. Z czasem wsparcie dla nich ma się jednak pojawić.

Nintendo Switch

Nintendo Switch to najnowsza japońska konsola, która trafi do sprzedaży 3 marca. Dla czekających na nią z niecierpliwością graczy mamy nieprzyjemną informację: konsola w dniu premiery nie będzie wspierała serwisów strumieniujących wideo, czyli nie pozwoli na korzystanie z oferty takich usług jak Netflix, czy YouTube.

Czy to się zmieni?

Wedle deklaracji Nintendo możliwość korzystania z funkcji strumieniowania wideo zostanie dodana w przyszłości za pomocą stosownej aktualizacji. Niestety rzecznik firmy nie potrafił powiedzieć, kiedy możemy się tego spodziewać.

Zobacz również:

Nintendo Switch - ceny

Niestety konsola Nintendo Switch nie jest tania: na polskim rynku trzeba będzie za nią zapłacić ponad 1400 zł, czyli znacząco więcej od konkurencji (PlayStation 4 i Xbox One). Ci, którzy zdecydowali się jednak na jej zamówienie podkreślają, że skłonił ich do tego przede wszystkim fakt, iż tak naprawdę otrzymują do dyspozycji dwie platformy: mobilną i stacjonarną.

Nintendo Switch - minusy

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o dwóch elementach, które nie przypadły do gusta potencjalnym graczom:

- do rozgrywki wieloosobowej niezbędne będzie uiszczanie opłaty abonamentowej

- oczekiwana przez wielu graczy Zelda będzie wspierała rozdzielczość 900p (a nie jak oczekiwano 1080p) przy 30 klatkach na sekundę