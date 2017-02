Nokia 3310 powraca!

Podczas targów MWC 2017 będziemy świadkami premiery współczesnej wersji kultowej Nokii 3310.

Nokia 3310

Kultowy telefon komórkowy Nokia 3310 został sprzedany w liczbie ponad 128 milionów egzemplarzy. Po 17 latach od jego premiery czeka nas premiera...jego współczesnej wersji. Urządzenie zostanie zaprezentowane przez HMD Global podczas targów MWC 2017 w Barcelonie.

Co wiemy?

Niestety praktycznie nic poza tym, że nowa wersja Nokii 3310 będzie ponoć kosztowała ok. 59 euro. Przy założeniu, że inżynierowie pracujący nad projektem dobrze wykonają swoją pracę możemy jednak oczekiwać urządzenia, które zaoferuje wyjątkowo długi czas pracy na baterii i wytrzymałą konstrukcję. To są zaś elementy, które mogą przypaść do gustu np. osobom szukającym drugiego telefonu towarzyszącego smartfonowi.

Zobacz również:

MWC 2017 i inne nowości marki Nokia

Oprócz wspomnianej nowej Nokii 3310 podczas targów zaprezentowane mają być też Nokia 3 i Nokia 5.

Nokia 3 (wedle spekulacji): 5,2- lub 5,3-calowy wyświetlacz HD, układ 1,4 GHz quad-core SD425 SoC, 2 GB RAM, 16 GB flash, aparaty 13 MP + 5 MP

Nokia 5 (wedle spekulacji): 5,2-calowy wyświetlacz 720p, 1.4GHz quad-core Snapdragon 430 SoC, 2 GB RAM, 16 GB flash, aparaty 12 MP + 8 MP i Android 7.0 Nougat (!)

Ceny: 199 euro (Nokia 5) i 149 euro (Nokia 3)

Źródło: Venture Beat