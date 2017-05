Nowe dyski WD Red i WD Red Pro 10 TB

W ofercie Western Digital pojawiły się nowe dyski WD Red i WD Red Pro o pojemności 10 TB.

WD prezentuje nowe dyski NAS

Rodziny dysków WD Red oraz WD Red Pro NAS firmy Western Digital doczekały się nowych przedstawicieli: dwóch modeli (WD Red 10TB i WD Red Pro 10TB) oferujących możliwość zmagazynowania aż 10 TB danych. Urządzenia zaprojektowane zostały z myślą o systemach NAS przeznaczonych dla użytkowników domowych oraz biznesowych.

Nowe dyski WD - przeznaczenie

Dyski WD Red 10TB (model WD100EFAX) przeznaczone są do zastosowania w aktywnych (24/7) systemach NAS (od 1 do 8 dysków), natomiast dyski WD Red Pro 10TB mogą pracować w NAS-ach typu tower lub rack (do 16 zatok).

Zobacz również:

WD Red / WD Red Pro 10TB - główne cechy

Poniżej główne cechy nowych dysków:

- technologia HelioSeal – czwarta generacja pozwoliła na zwiększenie o 25% pojemności dysku

- technologia 3D Active Balance Plus – zwiększa ogólną wydajność i niezawodność dysku

- płynna integracja z systemami NAS Western Digital My Cloud Pro Series oraz My Cloud Expert Series

- ASware 3.0 – zaawansowana wersja technologii WD NASware, stworzona z myślą o zwiększeniu niezawodności i wydajności, redukuje czas przestojów i upraszcza proces integrowania

- 5400 RPM dla zastosowań SOHO (dom i mała firma), 7200 RPM dla NAS-ów 16-zatokowych

Nowe dyski WD - ceny

Model WD Red 10TB NAS objęty jest 3-letnią gwarancją został wyceniony na 494 USD, natomiast model WD Red Pro 10TB objęto 5-letnią gwarancją i wyceniono na 533 USD.