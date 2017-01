Nowe Samsungi Galaxy A3, Galaxy A5 i Galaxy A7 oficjalnie. Znamy europejskie ceny

Samsung zaprezentował odświeżoną linię smartfonów Galaxy A. Poznaliśmy już też ich europejskie ceny.

Samsung prezentuje Galaxy A3, Galaxy A5 i Galaxy A7

Samsung zaprezentował nową linię smartfonów Galaxy A przygotowaną na 2017 rok. Najciekawsza zmiana w porównaniu do poprzednich modeli Galaxy A3, Galaxy A5 i Galaxy A7 to wodoszczelna konstrukcja (certyfikat IP68, taki sam jak w przypadku Galaxy S7).

Samsung Galaxy A3 (2017)

Nowy Galaxy A3 (2017) to najsłabszy i najmniejszy model z zaprezentowanych. Oferuje 4,7-calowy wyświetlacz HD Super AMOLED, ośmiordzeniowy układ 1,6 GHz, 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci wewnętrznej, aparaty 13 MP i 8 MP, akumulator o pojemności 2350 mAh oraz Androida w wersji 6.0.1 Marshmallow.

Nowy Galaxy A5 (2017)

Nowy Galaxy A5 (2017) to "średniak" wyposażony w znacznie większy 5,2-calowy ekran full HD Super AMOLED. Pozostałe kluczowe komponenty to: 8-rdzeniowy procesor taktowany 1,9 GHz, 3 GB pamięci RAM, 32 GB wewnętrznej pamięci, 2 aparaty 16 MP (f/1.9, główny dodatkowo z OIS) i akumulator 3000 mAh (z funkcją szybkiego ładowania). System to Android 6.0.1 Marshmallow.

Nowy Galaxy A7 (2017)

Nowy Galaxy A7 (2017) to konstrukcja z najwyższej półki, która dysponuje 5,7-calowym ekranem full HD Super AMOLED, 8-rdzeniowym procesorem zegarem 1,9 GHz, 3 GB pamięci RAM, 32 GB wewnętrznej pamięci, 2 aparatami 16 MP (f/1.9, główny z OIS), akumulatorem 3600 mAh (z funkcją szybkiego ładowania) i Androidem 6.0.1 Marshmallow.

Nowe Galaxy A3, Galaxy A5 i Galaxy A7: ceny

Niestety w przypadku modelu Galaxy A7 (2017) wygląda na to, że nie doczekany się oficjalnej premiery w Europie. Poznaliśmy za to europejskie sugerowane ceny pozostałych modeli:

- Galaxy A3: 329 euro

- Galaxy A5: 429 euro

Dokładną specyfikację wszystkich nowych smartfonów znajdziecie na stronie Samsunga.