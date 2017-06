OMEN by HP 2017: przegląd sprzętu, specyfikacje, ceny w Polsce

HP Inc. wprowadziła do sprzedaży nową linię zaawansowanych produktów dla graczy – OMEN by HP. Pod szyldem OMEN by HP znaleźć można nowego desktopa, laptopy, specjalny akcelerator do laptopów, monitory, a także akcesoria – mysz, klawiaturę i słuchawki. Choć wcześniej można było znaleźć kilka urządzeń pod tym szyldem, to dopiero teraz widać, że HP podeszło do tematu poważnie – o czym świadczy nie tylko wysoka jakość nowych urządzeń, ale także np. nawiązanie współpracy z Blizzardem w ramach rozgrywek e-sportowych w Overwatch.

OMEN by HP - najważniejsze informacje w skrócie:

* OMEN by HP to marka dla graczy sygnowana przez HP - właśnie doczekała się potężnej aktualizacji

* Flagowym desktopem nowej linii jest OMEN X by HP Compact Desktop wyposażony m.in. w NVIDIA GeForce 1080 (czyli OK dla 4K i VR), procesory Intel 7 generacji, szereg rozwiązań optymalizujących konfigurację i wydajność sprzętu (zarówno w zakresie oprogramowania jak i sprzętowych jak wentylacja) , dołączony jako dodatek specjalny plecak do VR.

* Bardzo ciekawym produktem jest OMEN by HP Accelerator - świetnie wyglądające pudełko, które pozwala zmienić komputer PC/laptop wyposażone w złącze Thunderbolt 3 w gamingowe monstrum. Wystarczy kupić akcelerator z pożądaną konfiguracją, podpiąć go do laptopa za pomocą Thunderbolt 3 i voila - z casualowego sprzętu na co dzień mamy stację, która spokojnie udźwignie najnowsze gry

* W ramach nowej linii pojawiły się także bardzo dobrze wyposażone laptopy OMEN by HP 15 i OMEN by HP 17 (15 i 17 cali)

* Monitory nowej serii to OMEN by HP 25 oraz OMEN by HP 27 (25 i 27 cali). Oba zoptymalizowano pod kątem gry w rozdzielczości 1080p. 25 cali ze wsparciem AMD FreeSync i 27 cali ze wsparciem NVIDIA G-Sync. W modelu 25-calowym odświeżanie z częstotliwością 144 Hz (ponad dwukrotnie szybsze, niż w standardowych panelach 60 Hz). W modelu 27-calowym odświeżanie z częstotliwością 165 Hz

* Wśród akcesoriów znajdują się mechaniczna klawiatura OMEN Keyboard 1100, mysz OMEN Mouse 600 oraz zestaw słuchawkowy OMEN Headset 800

* Współpraca z Blizzardem - OMEN by HP to oficjalny partner Overwatch World Cup

* Ceny za sprzęt podajemy na końcu artykułu. Poniżej jeszcze specyfikacje i informacje o poszczególnych urządzeniach z informacji prasowej od producenta

Desktop OMEN by HP

Najnowszy komputer OMEN by HP zaprojektowano z myślą o zagorzałych graczach, dodając funkcje zwiększające funkcjonalność i ergonomię. Produkty OMEN X to maszyny o wyśrubowanych parametrach, wprowadzające odważne innowacje do świata gier, a OMEN wykorzystuje kluczowe rozwiązania OMEN X, aby zapewnić graczom wyjątkowe doznania. W rezultacie nowy OMEN w obudowie typu Tower oferuje możliwość stosowania nowych kombinacji sprzętowych, w tym łatwiejszej rozbudowy – ponieważ HP wykorzystuje głownie standardowe części – a ulepszone chłodzenie pozwala graczom osiągnąć granice możliwości systemu.

• Wydajna grafika: podwójna karta NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (SLI) lub podwójna karta AMD Radeon RX (Crossfire) zapewniają moc potrzebną do uruchamiania najbardziej wymagających gier w najwyższych ustawieniach i z rozdzielczością większą niż 1080p (2)

• Procesory Intel Core i5/i7 CPUs (4) z odblokowanym mnożnikiem albo nadające się do „podkręcania” procesory AMD Ryzen oferują moc obliczeniową na potrzeby rozbudowanych gier wieloosobowych albo poważnej pracy wielozadaniowej.

• Konstrukcja termiczna z otworami wylotowymi na krawędziach obudowy i opcjonalnym chłodzeniem cieczą zapewnia efektywniejsze rozpraszanie ciepła i zapewnia dodatkowy margines możliwości na wypadek „podkręcenia” podzespołów

• Opcjonalna stacja PCIe SSD lub kombinacja SSD+HDD (10) zapewnia krótki czas reakcji oraz szybki rozruch, wczytywanie gier i instalowanie aplikacji.

• OMEN Command Center z opcją „podkręcania” procesora i funkcją Network Booster, która przesuwa ruch gry na początek kolejki i zwiększa wydajność w grach sieciowych.

Laptopy OMEN by HP

Laptopy OMEN by HP 15 i OMEN by HP 17 zostały całkowicie przeprojektowane i oferują konstrukcję zaprojektowaną pod kątem graczy, więcej możliwości rozbudowy, dodatkowe porty i większą kompatybilność z systemami VR. Rezultat – mocny komputer PC z wyjątkowymi funkcjami dla graczy w kompaktowej obudowie – pozwala grać w najnowsze tytuły zarówno w domu, jak i poza nim. OMEN 15 jest dostępny z szeroką gamą opcji, które zapewniają wysoką wydajność i optymalizują rozgrywkę, ograniczając rozpraszanie uwagi przez zewnętrzne czynniki. OMEN 17 obsługuje najszybsze dostępne dziś technologie, aby zapewnić graczom wysoką częstotliwość wyświetlania klatek w najnowszych tytułach AAA, i oferuje szeroką gamę opcji, które w bezprecedensowy sposób wzbogacają każdy aspekt gry.

Laptop OMEN by HP

• Wysokowydajne karty graficzne w OMEN 15: NVIDIA GeForce GTX 1060 (z Max Q) dostępna w najmocniejszej wersji pozwala grać w rozdzielczości 1080p i wyższej. OMEN 17 z kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1070 obsługuje grę w rozdzielczości 1440p i wyższej

• Czterordzeniowe procesory Intel Core-i Quad Core CPUs 7-generacji zapewniają wysoką moc obliczeniową na potrzeby gier wieloosobowych, pracy wielozadaniowej lub najnowszych tytułów e-sportowych, w których procesor musi się ciężko napracować, aby zapewnić ponad 100 klatek na sekundę

• Wysokowydajne chłodzenie w laptopach OMEN łączy wiele wentylatorów, ciepłowodów i otworów wylotowych, aby utrzymywać niską temperaturę systemu i ograniczyć ryzyko dławienia podczas intensywnej rozgrywki.

• Funkcja DTS Headphone: X zapewnia 360-stopniowy, immersyjny dźwięk surround w każdych słuchawkach, ale wbudowane głośniki HP Dual Speakers z rozwiązaniem Audio by Bang & Olufsen również brzmią doskonale. Technologia HP Audio Boost z dyskretnym wzmacniaczem zwiększa głośność.

• Zoptymalizowana pod kątem gier klawiatura z czerwonymi klawiszami WASD i białym podświetleniem, jednoczesnym rozpoznawaniem 26 klawiszy oraz wydzielonymi, pełnowymiarowymi klawiszami strzałek w celu ograniczenia przypadkowych naciśnięć.

• Opcjonalny ekran 4K do odtwarzania treści w wysokiej rozdzielczości albo ekran 120Hz 1080p do szybkiego odświeżania obrazu w połączeniu z funkcją NVIDIA G-Sync

• Łatwy serwis i rozbudowa dzięki pojedynczemu panelowi zapewniającemu dostęp do dysku twardego, stacji SSD i pamięci RAM

• Gotowe konfiguracje z VR do grania w wirtualnej rzeczywistości

Monitory OMEN by HP

Monitor OMEN by HP

Jakość obrazu ma duży wpływ na ogólne wrażenia podczas gry. Uzupełnieniem ekosystemu OMEN są dwa nowe monitory dla graczy, OMEN by HP 25 oraz OMEN by HP 27. Każdy z nich został zbudowany z myślą o konkretnym typie gracza – dzielą wiele rozwiązań konstrukcyjnych, ale spełniają różne potrzeby. OMEN 25 zoptymalizowano pod kątem gry w rozdzielczości 1080p z wysoką częstotliwością wyświetlania klatek oraz odświeżaniem optymalizowanym przez funkcję AMD FreeSync w połączeniu z kartą graficzną AMD Radeon. OMEN 27 łączy wysoką szybkość i obsługę takich funkcji, NVIDIA G-Sync, aby zapewnić dużą płynność rozgrywki zarówno zagorzałym graczom, jak i profesjonalnym e-sportowcom.

OMEN by HP 25:

• „Podkręcanie” pozwala skrócić czas reakcji nawet do 1 ms , aby ograniczyć opóźnienia i „efekt ducha”.

• Odświeżanie z częstotliwością 144 Hz, ponad dwukrotnie szybsze, niż w standardowych panelach 60 Hz, zapewnia płynniejszą grę.

• Technologia AMD FreeSync synchronizuje kartę graficzną z monitorem, aby zapewnić najwyższą płynność i wyeliminować zacinanie się i „rwanie” obrazu.

• Wbudowany w podstawkę klips pozwala uporządkować kable za monitorem, a haczyk na słuchawki sprawia, że nie przeszkadzają one w pracy, a są pod ręką, kiedy przychodzi czas na następną sesję gry.

• 2 porty USB 3.0 pełnią funkcję koncentratora USB i umożliwiają podłączenie różnych urządzeń – klawiatur, myszy, a nawet specjalnych kontrolerów, takich jak kierownice i joysticki.

• DisplayPort to zalecany port, który maksymalizuje częstotliwość odświeżania w przypadku użycia funkcji FreeSync, ale gracze mogą też podłączyć konsolę do portu HDMI, co pozwala wykorzystać jeden monitor do obsługi wielu platform do gier.

OMEN by HP 27:

• Rozdzielczość QHD: 70 proc. więcej pikseli, niż w panelu FullHD, pozwala graczom zwiększyć rozdzielczość, aby zobaczyć więcej szczegółów i bardziej zanurzyć się grze.

• Panel TN z możliwością „podkręcania” pozwala skrócić czas reakcji nawet do 1 ms, aby ograniczyć opóźnienia i „efekt ducha”.

• Odświeżanie z częstotliwością 165 Hz, niemal trzykrotnie szybsze, niż w tradycyjnym panelu 60 Hz.

• Technologia NVIDIA G-Sync dynamicznie dopasowuje częstotliwość odświeżania ekranu do liczby klatek generowanych przez kartę graficzną, co eliminuje „rwanie” obrazu, minimalizuje zacięcia i opóźnienia.

• Podobnie jak OMEN 25, OMEN 27 jest wyposażony w klips do zarządzania kablami oraz haczyk na słuchawki, które pozwalają uporządkować stanowisko bojowe w oczekiwaniu na następną okazję do triumfu nad przeciwnikami.

• 2 porty USB 3.0 pozwalają podłączyć dowolne urządzenie peryferyjne potrzebne podczas rozgrywki.

Akcesoria OMEN by HP

Akcesoria OMEN by HP

• OMEN by HP zapewnia większą dokładność dzięki klawiaturze OMEN Keyboard 1100 z mechanicznymi przełącznikami oraz funkcją rozpoznającą wiele jednocześnie naciśniętych klawiszy, która eliminuje fałszywie wykryte naciśnięcia klawiszy

• Zoptymalizowane sterowanie myszą OMEN Mouse 600 z regulowaną wagą i mechaniczną wytrzymałością zwiększoną do 50 milionów kliknięć

• Większy komfort i lepsze brzmienie w zestawie słuchawkowym OMEN Headset 800 z grubszymi nausznikami i wyższą ogólną wydajnością akustyczną. Słuchawki zapewniają klarowność wysokich, niskich i średnich tonów oraz specjalnie dostrojony profil dźwiękowy dla mowy

OMEN by HP – ceny i dostępność

• Komputer OMEN X Compact Desktop z dołączonym plecakiem będzie dostępny w krajach EMEA w sierpniu br. w cenie od 3399 euro

• Komputer OMEN Desktop będzie dostępny w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 999 euro

• Laptop OMEN 15 będzie dostępny w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 899 euro

• Laptop OMEN 17 będzie dostępny w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 1099 euro

• Monitory OMEN 25 i OMEN 27 będą dostępny w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie odpowiednio od 329 i 849 euro

• OMEN Accelerator będzie dostępny w krajach EMEA w sierpniu br. w cenie od 299 euro.

Akcesoria:

o Klawiatura OMEN 1100 będzie dostępna w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 129,99 euro

o Mysz OMEN 600 będzie dostępna w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 59,99 euro

o Zestaw słuchawkowy OMEN 800 będzie dostępny w krajach EMEA w czerwcu br.w cenie od 79,99 euro

o Podkładka pod mysz OMEN 100 będzie dostępna w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 11,99 euro

o Podkładka pod mysz OMEN 300 będzie dostępna w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 39,99 euro