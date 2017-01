Office 365 - co nowego w usłudze Microsoftu?

Microsoft realizując plan mający na celu zwiększenie zasięgu wykorzystywania Office'a 365 wzbogacił ofertę nową usługą o nazwie StaffHub przeznaczoną dla przedsiębiorstw.

Office 365 z nową funkcją skierowaną do nowej grupy użytkowników

Microsoft zrobił kolejny krok w kierunku lepszej obsługi pracowników udostępniając nową usługę w pakiecie Office 365. Nosi ona nazwę StaffHub i stanowi część oferty skierowanej do przedsiębiorstw, która zapewnić im ma nowe możliwości w osiągnięciu produktywności na jak najwyższym poziomie. Pozwala menadżerom na zaplanowanie harmonogramów dla osób, które nie mają stałego dostępu do komputera, np. pracowników handlowych, czy serwisantów.

Microsoft StaffHub - na co pozwala?

Nowa usługa została tak zaprojektowana, aby umożliwić przedsiębiorstwu przygotowanie harmonogramów dystrybucji zasobów do pracowników za pomocą prostego interfejsu. Menadżerowie otrzymają do dyspozycji narzędzie pozwalające na tworzenie graficznych wykresów i przypisanie do każdego pracownika innego koloru. Ci będą mieli dostęp do harmonogramu za pomocą mobilnej aplikacji, która zaoferuje dodatkowo funkcję czat.

Menadżerowie będą mogli także przesyłać za pomocą aplikacji pracownikom linki pozwalające na dostęp do różnych zasobów firmy. StaffHub będzie więc czymś na kształt centrum, które oferuje dostęp do ważnych zasobów z jednego miejsca.

Microsoft zwiększa zasięg Office'a 365

Nowa oferta wpisuje się w plan Microsoftu mający na celu doprowadzenie do jak najszerszego wykorzystywania Office'a 365. Pakiet cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników wiedzy, natomiast mniejszym niż chciałby Microsoft wśród osób, które nie pracują cały dzień z dokumentami i wysyłają e-maile za pomocą Outlooka. StaffHub ma to zmienić.

Microsoft StaffHub - ile kosztuje?

StaffHub stawia Microsoft w roli konkurenta dla takich firm jak Zinc (dostarcza usługi dla wspomnianego sektora pracowników). Zainteresowane nowym rozwiązaniem przedsiębiorstwa mogą skorzystać z planu Office 365 K1 wycenionego na 5 dolarów miesięcznie za jednego pracownika (nie obejmuje dostępu do desktopowych aplikacji Office). StaffHub dostępny jest też w planach Microsoft E1, E3 i E5.