Opłata za używanie odbiorników RTV może być zaskakująco niska

Opłata audiowizualna zdaniem KRRiT powinna być ustalona na znacznie niższym poziomie niż zakładały to dotychczasowe propozycje.

Opłata audiowizualna: projekt KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pracuje nad projektem dotyczącym opłaty audiowizualnej, który przesłany zostanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakłada on nałożenie na każdego podatnika (dodatkowo płaciłyby firmy i przedsiębiorcy) obowiązku płacenia co miesiąc za możliwość dostępu do sygnału mediów publicznych kwoty w wysokości 6,33 zł.

Na jakie wpływy może liczyć telewizja i radio?

Rocznie daje to po przeliczeniu nieco ponad 74 zł od podatnika, natomiast w sumie na konta Telewizji Polskiej i Polskiego Radia wpływać miałoby blisko 2,8 mld zł.

Zobacz również:

To znacznie mniej niż obecnie

Wspomniana kwota jest więc znacznie niższa od obecnie obowiązującej opłaty abonamentowej (272 zł rocznie) oraz od dotychczasowych propozycji dotyczących opłaty audiowizualnej: 10-15 zł i 10-12 zł.

To podstawa do opracowania ustawy

Wciąż jednak pozostaje do dopracowania wiele istotnych szczegółów (np. czy małżeństwo wspólnie się rozliczające ma wnosić jedną, czy dwie opłaty?), którymi zdaniem KRRiT powinien zająć się jednak ustawodawca. Projekt Rady ma stanowić podstawę do opracowania nowej ustawy o finansowaniu mediów publicznych.

Źródło: money.pl