"PCWorld" 9/2017 już w sprzedaży. Co w numerze?

W kioskach jest już dostępne najnowsze wydanie miesięcznika "PCWorld". Temat numeru to "Jak złożyć komputer i nie zbankrutować" - poruszamy tu kwestię samodzielnego składania PC, podpowiadamy, jak wyjść z gospodarczej pułapki i złożyć dobry komputer nawet za mniej niż 1000 zł. Oprócz tego solidna dawka testów, porad i nowinek technologicznych.

Ostatnie czasy nie są łatwe dla osób planujących zakup komputera. Przez ponad rok podzespoły drożały wraz ze wzrostem cen dolara. Kiedy amerykańska waluta wreszcie się ustabilizowała, pojawiły się problemy z dostępnością kart graficznych i nośnikami flash. Pierwszy jest spowodowany szaleństwem bitcoinowym - Na skutek zwiększonego popytu topowe modele kart, wykorzystywane do kopania kryptowalut, zdrożały nawet o 70%, a mimo to ich dostępność na rynku jest znacznie ograniczona. Drugą bolączką są nowe układy pamięci 3D NAND wykorzystywane przy produkcji nośników flash. Większość producentów nie poradziła sobie z płynnym przejściem na najnowszą technologię produkcji kości pamięci. Problemy zbiegły się ze zwiększonym popytem na nośniki SSD. Ceny samych kości wzrosły więc o około 10%, pomimo że 3D NAND miały być wyraźnie tańsze w produkcji. W efekcie producenci dysków SSD spisali bieżący rok na straty.

Dla przeciętnego użytkownika taka sytuacja może oznaczać duże problemy w złożeniu wydajnego komputera z zachowaniem rozsądnego stosunku ceny do jakości. Jest jednak kilka sposobów, by sobie z tym poradzić. Poruszamy je w temacie numeru wydania "PCWorld 9/2017", pt. "Jak złożyć komputer i nie zbankrutować".

PCWorld 9 - co na DVD?

Hitem DVD dołączonego do bieżącego wydania "PCWorlda" jest aplikacja mobilna do kontroli rodzicielskiej: ESET Parental Control for Android w wersji na cały rok. Program o wartości 99 zł oferujemy czytelnikom miesięcznika bez dodatkowych opłat.

Sprzęt i oprogramowanie

Ponadto publikujemy test smartfonów z Androidem w dwóch przedziałach cenowych - do 800 i 1500 zł. Co prawda, smartfony ze średniej i niskiej półki cenowej nie wzbudzają tak silnych emocji jak topowe urządzenia, którymi chwalą się producenci w telewizyjnych reklamach. Jednak z racji przystępnej ceny to właśnie one są najczęściej wybierane przez użytkowników. Walka o klienta polega na przemycaniu jak największej ilości nowinek technologicznych przy ograniczonym budżecie.

W "PCWorldzie 9" opisujemy także najlepsze programy anty-ransomware: zarówno aplikacje chroniące komputer przed szkodliwym oprogramowaniem (bo słowo „złośliwe” w tym przypadku na pewno nie jest odpowiednie) jak i narzędzia, które pomogą usunąć ransomware albo, co ważniejsze, odzyskać zaszyfrowane pliki na dysku, jeśli już padło się ofiarą ataku.

Wreszcie, przypominamy, jak pożyteczne mogą być usługi VPN. Dzięki usługom wirtualnej sieci prywatnej utworzysz tunel do bezpiecznej transmisji danych przez internet. Wydanie 9 zawiera zestawienie najciekawszych aplikacji do tworzenia tuneli do bezpiecznej transmisji danych przez internet.

Strefa gier

Dział "Strefa gier" wydania 9/2017 jest poświęcona komputerowym grom karcianym. Opisujemy najpopularniejsze tytuły z tej kategorii, ale najwięcej miejsca przeznaczamy dla "Gwinta. Wiedźmińskiej Gry Karcianej", produkcji rodzimego CD Projekt RED. Prace nad tym tytułem wchodzą w decydującą fazę (właśnie ogłoszono plany kolejnej dużej aktualizacji oraz informacje o kampanii dla jednego gracza). Kto jeszcze nie grał, niech zagra - my podpowiadamy, jak grać w "Gwinta", żeby wygrywać.