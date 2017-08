"PCWorld" 9/2017 - tylko u nas ESET Parental Control for Android na cały rok!

Od dziś w sprzedaży najnowszy numer miesięcznika "PCWorld". A w nim - pełna wersja aplikacji na smartfony ESET Parental Control for Android. Program służący do kontroli rodzicielskiej, o wartości 99 zł, oferujemy w pełnej wersji na jeden rok za darmo.

Aplikacja ESET Parental Control dla urządzeń z systemem Android pomoże ci czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, gdy te korzystają ze swoich smartfonów lub tabletów. Pozwoli decydować, z których aplikacji mogą korzystać twoje pociechy i do jakich witryn mogą mieć dostęp. Aplikacja pozwala również sprawdzać, gdzie obecnie znajduje się dziecko, a także przesłać na jego urządzenie komunikat, którego nie będzie mogło zignorować. Najważniejsze funkcje to programu to m.in. kontrola aplikacji (gotowe filtry informują, które aplikacje na urządzeniu dziecka są odpowiednie dla jej wieku, a które nie) i kontrola dostępu do stron internetowych. Dzięki tej drugiej zablokujesz strony zawierające treści nieodpowiednie dla dziecka w danym wieku i zdecydujesz, jakie strony internetowe i z których kategorii tematycznych mogą być przeglądane przez twoje dzieci, a do których nie powinny mieć one dostępu.

ESET Parental Control for Android - pełna wersja na 1 rok za darmo tylko z "PCWorldem"

Aplikacja zawiera funkcję Lokalizator dziecka, pozwalający sprawdzić na mapie, gdzie znajduje się urządzenie każdego z twoich dzieci. Inna funkcja to Wiadomość od rodzica – można w ten sposób wysyłać dzieciom komunikaty, które muszą być przez nie przeczytane i zaakceptowane, by dalej korzystać z urządzenia.

ESET Parental Control – instalacja

Uwaga: program ESET Parental Control for Android udostępniamy w wersji licencji całorocznej, specjalnie dla czytelników „PC Worlda”. Licencja pozwala chronić jedną rodzinę, tzn. umożliwia utworzenie jednego konta rodziców oraz niezbędną liczbę kont dla dzieci.

Program można zainstalować na telefonie bezpośrednio ze sklepu Google Play, klikając odpowiedni odnośnik w menu płyty DVD dołączonej do wydania lub ściągając plik instalatora (APK) z płyty DVD lub płyty wirtualnej wydania PCW 9/2017. W przypadku pobierania pliku APK należy odznaczyć w ustawieniach telefonu możliwość pobierania aplikacji tylko z zaufanych źródeł (czyli Google Play), następnie pobrać plik instalacyjny, skopiować go na telefon i przeprowadzić proces instalacyjny.

Wymagania systemowe aplikacji to Android 4.0 i nowszy; wewnętrzna pamięć RAM: 512 MB lub więcej; procesor ARM (ARMv7 lub nowszy, min. 500 MHz), rozdzielczość ekranu dotykowego: 320 x 480 pikseli. Zrootowane urządzenia nie są wspierane. Aplikacje oszczędzania baterii mogą powodować zakłócenia w działaniu ESET Parental Control.

Do korzystania z aplikacji niezbędne jest podanie klucza licencyjnego. Klucz można uzyskać na stronie Wirtualnego DVD pod adresem http://www.pcworld.pl/eset-klucz.

Licencję można aktywować tylko do 30 października 2017 r. Po 30 października 2017 r. aktywowanie licencji nie pozwoli na skorzystanie z pełnej, rocznej wersji programu. Licencja ESET Parental Control dla Androida, udostępniona w niniejszym numerze „PCWorlda”, nie może być odsprzedana.

Proces instalacji programu przebiega w dwóch fazach: w pierwszej należy zainstalować aplikację na telefonie rodzica, w drugiej – na urządzeniu dziecka.

Na telefonie rodzica:

Instalujemy aplikację z płyty DVD / Wirtualnego DVD lub ze sklepu Google Play.

Wybieramy język aplikacji i potwierdzamy przyciskiem Akceptuję.

Akceptujemy żądania aplikacji dostępu do danych urządzenia.

Wybieramy opcję Utwórz konto.

Wpisujemy adres e-mail i resztę danych oraz zaznaczamy pole akceptacji umowy licencyjnej.

W kroku Do kogo należy to urządzenie? wybieramy Rodzic i klikamy OK.

W lewym górnym rogu aplikacji klikamy na menu i wybieramy Licencja.

Wybieramy Wprowadź klucz licencyjny i wpisujemy kod uzyskany na stronie http://www.pcworld.pl/eset-klucz, po czym wybieramy Aktywuj i klikamy OK.

Konfigurujemy profile dzieci (imię oraz wiek).

Na telefonie dziecka