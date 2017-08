PROMOCJA: Samsung Galaxy S8+ o 1000 zł taniej na Amazon

Świetny smartfon Galaxy S8+ możesz kupić w Amazon.de w bardzo atrakcyjnej cenie, znacznie niższej niż w polskich sklepach internetowych.

Samsung Galaxy S8+ kosztuje teraz na Amazon.de tylko 2600 zł - to o 1000 zł taniej niż w polskich sklepach!

Link: Samsung Galaxy S8+ na Amazon

Samsung Galaxy S8+ to marzenie wielu osób szukających smartfona cechującego się ogromnymi możliwościami idącymi w parze z dużym ekranem. Urządzenie, które bije rekordy popularności, dostępne jest oczywiście od ręki w wielu polskich sklepach, lecz jego cena pomimo premiery rynkowej, która miała miejsce pod koniec kwietnia, wciąż jest bardzo wysoka i zbliżona w wielu przypadkach do ceny sugerowanej przez producenta ustalonej na poziomie 3999 zł (wersja z 64 GB pamięci RAM). Co prawda dokładniej przeszukując zasoby popularnych sklepów internetowych można jednak znaleźć oferty na niższym poziomie (wciąż jednak przekraczają znacząco 3 tys. złotych), lecz i tak odbiegają one pod względem atrakcyjności od tego, co można znaleźć za naszą zachodnią granicą. Samsung Galaxy S8+ kosztuje teraz na Amazon.de tylko 2600 zł.

Amazon.de

Wystarczy, że odwiedzisz stronę Amazon.de, gdzie znajdziesz Galaxy S8+ w bardzo atrakcyjnej cenie zaczynającej się od 645 euro (na dzień pisania tego tekstu), co po przeliczeniu wg kursu z dnia 30.08.17 r. daje nam niespełna 2750 zł. Warto też przy tym pamiętać, że można liczyć na darmową dostawę (poziom darmowej wysyłki ustalono dla Polski na 39 euro) oraz że strona dostępna jest od jesieni 2016 roku także w języku polskim (należy skorzystać z ikonki globusa w górnym menu i z listy języków wybrać „polski”).

Galaxy S8+: zaprojektowany w ekstremalnym skupieniu

Samsung Galaxy S8+ to bardzo dobrze oceniany model, przy projektowaniu którego koreański producent wzniósł się na szczyt swoich możliwości chcąc zatrzeć w pamięci konsumentów największą w historii rynku smartfonów wpadkę, której bohaterem był wadliwy projekt Galaxy Note 7.

Galaxy S8+: kluczowe zalety

Design: design Galaxy S8+ jest fantastyczny. Efekt ten udało się Samsungowi uzyskać poprzez zastosowanie elastycznego ekranu AMOLED Infinity oraz pozbycie się ramek i przycisku Home.

Ekran: element ten cechuje przekątna 6,2 cala i nowe proporcje boków 18.5 na 9. Jest on zakrzywiony wzdłuż dwóch dłuższych krawędzi, co zapewnia użytkownikowi dodatkową powierzchnię pozwalającą na dostęp do różnych funkcji. Warto też dodać, że wyświetlacz Galaxy S8 (mniejszy odpowiednik ekranu Galaxy S8+) został wyjątkowo dobrze oceniony przez specjalistów z DisplayMate, którzy po testach ocenili, że jest on "najlepszy" i przyznali mu najwyższą jak do tej pory notę A+.

Aparat: zdjęcia robione przez smartfon są wyśmienitej jakości zapewnianej przez aparat Dual Pixel 12MP AF z OIS (Optical Image Stabilization) cechujący się jasnością obiektywu F1.7, pikselami o wielkości 1.4 µm oraz sensorem 1/2.55". Warto zajrzeć do testów przeprowadzonych przez specjalistów z DxO, którzy przyznali modelowi Galaxy S8 aż 88 punktów, co oznacza, że obecnie lepszy aparat oferują na rynku jedynie dwa modele: Google Pixel i HTC U11.