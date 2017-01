PS4 Pro vs Xbox One Scorpio - którą konsolę wybrać?

PlayStation 4 Pro jest już na rynku i można tę konsolę kupić w każdym momencie. Na horyzoncie mamy jednak jeszcze Xbox One Scorpio, głównego konkurenta konsoli Sony. Czy warto zaoszczędzić gotówkę i wstrzymać się z zakupem konsoli do premiery urządzenia Microsoftu?

(Materiał aktualizowany na bieżąco)

Trudno jest o konkretne porównanie PlayStation 4 Pro vs Xbox One Scorpio, ponieważ pierwsza konsola jest już na rynku, a druga dopiero znajduje się w fazie zapowiedzi. Pomimo to pokusiliśmy się o zebranie wszystkich informacji na temat Xbox One Scorpio i doradzenie w tej trudnej decyzji.

PS4 Pro vs Xbox One Scorpio - wnętrze

Microsoft zapowiada Xbox One Scorpio jako „najbardziej zaawansowaną konsolę w historii”, z 6 teraflopami mocy w układzie graficznym (PS4 Pro ma 4,2 TFLOP w GPU) i 320GB/s przepustowości pamięci (PS4 Pro ma 218GB/s). Choć nie wiadomo, ile Scorpio będzie miało pamięci RAM (Pro ma 8), to możemy zgadywać, że na pewno nie mniej niż konsola Sony (zwłaszcza że już Xbox One ma 8).

Zobacz również:

PS4 Pro vs Xbox One Scorpio - 4K

Obie konsole obsługują natywnie 4K (dla tych, którzy mają odpowiednie odbiorniki TV), choć Microsoft niewzruszony premierą PS4 Pro twierdzi, że dopiero Scorpio zapewni „prawdziwe” 4K. Konsola ma też wspierać Blu-ray 4K (czego PS4 Pro nie robi). Choć pewnie nie jest to najważniejszy argument dla potencjalnych klientów, to warto pamiętać, że Sony poszło w tym temacie całkowicie w usługi strumieniowane, a Microsoft pozostawi także pole dla miłośników nośników fizycznych.

PS4 Pro vs Xbox One Scorpio - VR

Sporo zainteresowania w przypadku obu konsol budzi wirtualna rzeczywistość (VR) – i słusznie bo podniesienie mocy obu konsol sprawi, że także w tym zakresie nastąpi wiele przyjemnych zmian. Sony wystartowało tutaj z własnym PlayStation VR (z wieloma tytułami ekskluzywnymi), a Microsoft postanowił w tym temacie połączyć siły z Oculus Rift (co także jest dobrą decyzją, bo oznaczać będzie pewnie większą kompatybilność zestawu z konsolą oraz pecetami). Jedyną bolączką może być tu cena, bo Oculus Rift kosztuje prawie dwa razy tyle co PlayStation VR.

PS4 Pro vs Xbox One Scorpio - gry

Może okazać się, że w temacie PS4 Pro vs Xbox One Scorpio zadecyduje de facto dostępna na obie konsole biblioteka gier (szczególnie gdy pierwszy raz podchodzisz zakupu konsoli). Jest to kwestia indywidualna, ale warto pamiętać, że klasyki unikatów na PS to Uncharted 4, Bloodborne i nadchodzące Detroit: Beyond Human i Death Stranding, a na Xbox: Halo, Gears of War, Crackdown, ReCore i Forza.

PS4 Pro vs Xbox One Scorpio - wniosek

Naszym zdaniem zakupienie PS4 Pro jest w tym momencie dość bezpieczną opcją. Konsola jest prawdopodobnie tańsza niż będzie nowy Xbox w momencie premiery (zwłaszcza gdy zależy ci także na VR). Tak, Scorpio będzie pewnie urządzeniem mocniejszym technicznie, ale większości graczy nie powinno to robić wielkiej różnicy. Z drugiej strony, jeśli cię to wciąż nie przekonuje, poczekaj, aż Microsoft ujawni kilka faktów więcej na temat Scorpio (lub zainteresuj się Nintendo Switch, które zabije czas oczekiwania).