Play: 12-miesięczny dostęp do setek filmów i seriali. Za darmo

To prawdopodobnie najlepsza promocja ostatnich miesięcy. Posiadacze abonamentu w wybranych taryfach oraz nowi klienci Play będą mogli oglądać ShowMax przez rok za darmo.

Najlepsze promocje VOD

Pisałem ostatnio o kilku ciekawych ofertach. Samsung dał dostęp do HBO GO, Eleven Sports i kilku innych serwisów VOD osobom, które kupią telewizory QLED. LG sprezentowało dostęp do Netfliksa tym, którzy nabędą jeden z ich telewizorów 4K. To całkiem niezłe promocje.

Ale to, co właśnie zapowiedziały Play i ShowMax to jakby inny kaliber. Przede wszystkim dlatego, że nie trzeba kupować dość jednak drogiego telewizora. Nie, nie trzeba też kupować nowego telefonu czy abonamentu Play. Świadczenia przysługują bowiem również tym sobom, które są w Play od jakiegoś czasu.

Gdy podczas konferencji, na której ogłoszono plany, wysłałem informację na ten temat znajomym, reagowali w taki sposób: „e tam, to pewnie tylko dla nowych klientów”.

Nie, nie tylko. Ale też z promocji nie skorzystają absolutnie wszyscy w Play. Poniżej w ramce lista tych klientów, którym ona przysługuje.

12 miesięcy ShowMax za darmo w Play: kto może skorzystać? KLIENCI INDYWIDUALNI: Formuła Solo M, Formuła Solo L, SIM Rodzina, SIM Duet, SIM Formuła Rodzina, SIM Formuła Rodzina Unlimited, SIM Formuła Rodzina Unlimited GB, Formuła Smartfon Unlimited 59,99, Formuła Unlimited 49,99, Formuła Smartfon Unlimited 99,99, Formuła Smartfon Unlimited 69,99 KLIENCI BIZNESOWI: SIM FORMUŁA BIZBOX, SIM FORMUŁA KOMFORT Unlimited GB dla Firm, SIM FORMUŁA KOMFORT Unlimited dla Firm, SIM FORMUŁA KOMFORT dla Firm, Formuła Smartfon Unlimited 59,99 dla Firm, Formuła Smartfon Unlimited 79,99 dla Firm, Formuła Europa Unlimited dla Firm, Formuła 4.0 Unlimited dla Firm, Formuła Smartfon VIP dla Firm, Biznes Plan Pakiet 10, Biznes Plan Pakiet 25, Biznes Plan Pakiet Unlimited.

VOD na wszystkich urządzeniach

Haczyk jest jeden: korzystanie z ShowMax w sieci Play zużywa dane z pakietu internetowego. Na spotkaniu prasowym Bartosz Dobrzyński z Play zapowiedział jednak, że „będą się sprawie przyglądać”, więc może coś się w tej kwestii zmieni.

Oczywiście można też oglądać ShowMax na laptopie w przeglądarce czy na Smart TV.

Inna ciekawa kwestia: przeważnie w podobnych sytuacjach po upłynięciu okresu promocji subskrypcja jest automatycznie przedłużana, a konto klienta odpowiednio obciążone. Żeby się to nie stało, trzeba zgłosić, że nie przedłużamy korzystania z promocji.

W tym przypadku automatyczne przedłużenie nie nastąpi, jeśli w ostatnich dwóch miesiącach user nie logował się do usługi.

Nowe seriale Patryka Vegi

To dobrze, że ta promocja pozwoli większej grupie ludzi zasmakować legalnego VOD. Tym bardziej, że oferta ShowMax pęcznieje. Wczoraj ujawniono, że pojawią się tam dwa seriale Patryka Vegi (reżyser „Pitbulla”), w bardzo ciekawym modelu: najpierw na ekrany kin trafią filmy, a potem w Showmax udostępnione będą dziesięcioodcinkowe seriale z tymi samymi bohaterami.

Jako pierwszy w ten sposób zostanie wyprodukowany „Botoks” o polskiej służbie zdrowia. O sprawie pisał wczoraj szerzej serwis naEkranie.pl, ale nie odbiła się ona szerszym echem, bo przyćmiła ją zapowiedź „Wiedźmina” na Netfliksie. Ale na pewno o serialach Vegi będzie jeszcze głośno.

Darmowy dostęp do multimediów

Play miał już doświadczenie w podobnych promocjach z Tidalem i HBO GO, ale teraz to jednak działania na większą skalę. Czuję, że wymusi to jakieś ruchy na konkurencji i już niedługo pojawią się sposoby na tani lub wręcz darmowy, legalny dostęp do Netfliksa i HBO na wielką skalę.

– Konsekwentnie realizujemy swój cel: dajemy wolność wyboru naszym klientom, którzy coraz częściej i bez obaw o koszty słuchają muzyki i oglądają filmy i seriale korzystając z serwisów multimedialnych – skomentował Bartosz Dobrzyński.

Video bez reklam

Jest jeszcze jedna korzyść z oglądania płatnych VOD, nie tylko ShowMax, ale też Netfliksa czy HBO GO: nie ma tam reklam. To o tyle ważne, że wg nowego badania OnAudience najwyższy odsetek internautów na świecie korzystających z adblocków przypadł na Polskę i wyniósł 42,2 proc. Polacy nienawidzą reklam? Jak ostatnio pisałem, najpopularniejszy polski VOD, darmowy Player.pl, zmusza do oglądania średnio 7 minut reklam na godzinę materiału.