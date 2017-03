Pojawiło się "lekarstwo" na Dharma ransomware, który szyfruje pliki

Darmowe narzędzia udostępnione przez firmy Kaspersky Lab i ESET pozwalają na odzyskanie zaszyfrowanych przez ransomware Dharma plików.

Niebezpieczne ransomware

Ransomware to złośliwy program, który ma na celu zaszyfrowanie plików na atakowanym komputerze. W ostatnim okresie dynamicznie rośnie aktywność cyberprzestępców korzystających z tego narzędzia. Jeżeli padłeś ofiarą ich ataku za pośrednictwem ransomware Dharma, nie płać okupu. Pojawiło się bowiem narzędzie, które ci pomoże.

Dharma

Tajemniczy link prowadzący do kluczy deszyfrujących dla różnych szczepów wspomnianego szkodnika (w zasadzie jest to nowy wariant groźnego ransomware Crysis) pojawił się na BleepingComputer.com. Specjaliści z Kaspersky Lab i ESET sprawdzili, że faktycznie one działają. To zaś pozwoliło im na zaktualizowanie narzędzi deszyfrujących szkodnika Crysis tak aby mogły też skutecznie odzyskać zaszyfrowane pliki przez Dharma.

Zobacz również:

Pobierz narzędzia do odzyskania plików zaszyfrowanych przez Dharma

Narzędzia, które pozwalają na odzyskanie kontroli nad plikami zaszyfrowanymi nowym wariantem ransomware Crysis znajdziecie klikając w poniższe linki:

- Kaspersky RakhniDecryptor

- ESET CrysisDecryptor

Jak się zabezpieczyć przed ransomware?

Pamiętaj, że możesz się zabezpieczyć przed atakiem ze strony ransomware stosując zalecenia, które mój kolega redakcyjny Dominik Błaszczykiewicz zamieścł w tekście "11 sposobami by pokonać ransomware". Pamiętaj też, że dostępne są narzędzia, które pomagają w walce z innymi ransomware (jest ich jeszcze niewiele, ale zawsze jest szansa, że ci pomogą). Znajdziesz je np. w zasobach firmy Avast.