Pojedynek: Sapphire RX570 Nitro+ vs GeForce GTX1060 AMP!

W klasycznym pojedynku kart graficznych w szranki muszą stanąć konstrukcje AMD i Nvidii. Do naszego zestawienia wybraliśmy prawdziwe rarytasy – dwie konstrukcje niereferencyjne, których ceny różnią się o około 100 zł. Porównanie pozwoli wyłonić najlepszą grafikę w średnim przedziale cenowym.

Karty graficzne z serii AMD RX500 są dostępne w sprzedaży od drugiego kwartału tego roku. Głównym ich zadaniem jest detronizacja konkurencyjnych GeForce’ów 10. Zadanie, przyznajmy, nie należy do najtrudniejszych, bowiem AMD dało sobie cały rok, aby odpowiedzieć na propozycje Nvidii.

Najtańszy spośród nowych kart AMD jest model RX570. Konstrukcja została opracowana z myślą o rywalizacji w najpopularniejszym wśród użytkowników segmencie mid-end. Bezpośrednim konkurentem cenowym jest GeForce GTX1060 w wariancie z 3 GB pamięci RAM.

Stosunkowo szybko nowe Radeony doczekały się również wersji fabrycznie podkręconych. Wśród producentów, którzy zaprezentowali tego typu rozwiązania, jest m.in. Sapphire z modelem Nitro+. Właśnie tę wersję wybraliśmy do pojedynku. Naprzeciw niej stanie karta GTX1060 marki Zotac, w wersji z 3 GB pamięci wideo. Jest to również wersja podkręcona, sygnowana dopiskiem AMP! Editon. Obydwie karty można nabyć za około 1000 zł, co jest kwotą akceptowalną dla większości entuzjastów gier.

Runda 1: Specyfikacja

Sapphire RX570 Nitro+ dysponuje 2048 procesorami strumieniowymi, uzyskując taktowanie 1340 MHz na rdzeniu w trybie Boost. Specyfikację uzupełnia 8 GB pamięci GDDR5 o taktowaniu 7000 MHz, oparte na 256-bitowej szynie. Z kolei Zotac GTX 1060 AMP! to konstrukcja z 1152 procesorami CUDA, rdzeniem osiągającym 1797 MHz w trybie Boost oraz 3 GB pamięci GDDR5 taktowanej zegarem 8000 MHz ze 192-bitową szyną danych.

Zestawienie parametrów odpowiadających bezpośrednio za wydajność delikatnie przemawia na korzyść Radeona. W kwestii interfejsów mamy za to remis. RX570 Nitro+ oferuje jedno wyjście DVI, dwa wyjścia HDMI 2.0 i dwa DisplayPort 1.4. Jedyne, co odróżnia GTX1060 AMP!, jest dodatkowe wyjście DisplayPort 1.4, umieszczone kosztem jednego z wyjść HDMI 2.0.

Wynik rundy: wygrywa Sapphire Radeon RX570 Nitro+ 8GB

Runda 2: Chłodzenie

Producenci zdecydowali się na opracowanie autorskich systemów chłodzących dla swoich podkręconych kart. Sapphire wyposażył układ Nitro+ w zestaw dwóch 95-milimetrowych wentylatorów wspieranych przez potężny radiator z równie imponującymi ciepłowodami. System chłodzący w GeForce AMP! wygląda zdecydowanie skromniej. Efektywne odprowadzanie ciepła ma zapewniać niewielki radiator wpierany przez dwa 75-milimetrowe wentylatory.

Obie karty w stanie spoczynku notują temperatury w okolicach 30 stopni, przy czym Radeon Nitro+ jest zazwyczaj o 2–3 stopnie cieplejszy. Kiedy w wyniku dodatkowego obciążenia do głosu dochodzi zestaw chłodzący, sytuacja wyraźnie się zmienia. Tym razem wyniki przemawiają na korzyść RX570 Nitro+, który pracuje w zakresie temperatur 60–68 stopni. Obciążony GTX1060 AMP! osiąga już poziom 68–74 stopni. Analogicznie karty zachowują się po dodatkowym podkręceniu rdzenia. Maksymalna temperatura uzyskana przez Radeona Nitro+ wyniosła 70 stopni. Rezultat w przypadku GeForce AMP! jest aż o 8 stopni wyższy.

Wynik rundy: lepszy Sapphire Radeon RX570 Nitro+ 8GB

Runda 3: Wydajność w grach

Badania wydajności kart przeprowadziliśmy na platformie wyposażonej w procesor i5-4670, 8 GB pamięci RAM oraz system Windows 7 64 bit. Pierwszym testem był pomiar płynności obrazu w grze „Wiedźmin 3”, a zastosowane ustawienia pozwalały na wyświetlanie obrazu w najwyższej szczegółowości (tryb Ultra) z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli. Tu obie karty wypadły podobnie, przy czym niewielką przewagę uzyskał GeForce AMP!, oferując płynność w zakresie 44–60 klatek na sekundę (średnio 51,1 kl./s). Radeon RX570 Nitro+ umożliwił wyświetlanie obrazu w przedziale 42–61 fps, przy czym średni wynik wyniósł 50,7. Te wyniki można bez obaw przyjąć za remisowe.

Dlatego test został uzupełniony o drugą grę, którą było „Rise of The Tomb Rider”. Ponownie ustawienia graficzne zostały określone na najwyższym poziomie, przy rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Tym razem RX570 Nitro+ osiągał średnią płynność 38,2 kl./s (zakres: 32–44 kl./s). Zdecydowanie słabiej z zadaniem poradził sobie GTX1060 AMP!. Średnia płynność na poziomie 31,2 klatek na sekundę to wyraźne rozczarowanie, szczególnie że karta notowała spadki nawet do 20 fps. Rezultaty te bezsprzecznie przemawiają na korzyść karty oferowanej przez Sapphire.

Wynik rundy: zwycięża Sapphire Radeon RX570 Nitro+

Runda 4: Wydajność w testach syntetycznych

Testy syntetyczne nie są najbardziej wiarygodnym źródłem o użytkowych możliwościach podzespołów. Pomagają tam, gdzie różnice są zbyt drobne, aby dostrzec je gołym okiem – a testy w „Wiedźminie 3” dowiodły, że obie karty mogą uzyskiwać zbliżone wyniki. Najlepszym programem do mierzenia wydajności kart graficznych jest 3DMark w najnowszej wersji Fire Strike.

Uzyskane dzięki niemu rezultaty potwierdziły nasze przypuszczenia, które pojawiły się podczas pomiarów w grze „Rise of The Tomb Rider”. Radeon RX570 Nitro+ zdobył 9744 punkty, a po podkręceniu wynik jeszcze się poprawił (10 340 punktów). Osiągniecia GTX1060 AMP! są wyraźnie słabsze: platforma wyposażona w tę kartę zdobyła 9036 punktów, a po podkręceniu – 9284 punkty.

Wynik rundy: wygrywa Sapphire Radeon RX570 Nitro+

Runda 5: Potencjał w podkręcaniu

Testowane układy zostały fabrycznie podkręcone przez producentów. Rdzeń Sapphire Nitro+ względem konstrukcji referencyjnej został przyśpieszony o 96 MHz. Podczas testów okazało się, że nie jest to wartość graniczna: taktowanie rdzenia graficznego udało się zwiększyć o kolejne 108 MHz – do poziomu 1448 MHz. Jednocześnie taktowanie pamięci udało się zwiększyć z 1750 do okrągłych 2000 MHz. Testy syntetyczne wykazały wzrost wydajności na poziomie 6,1%, co można przyjąć jako wynik zadowalający na wstępnie podkręconej karcie. Podczas gry w „Wiedźmina 3” średnia płynność obrazu wzrosła o 1,3 kl./s, a w „Rise of The Tomb Rider” – o 1,9 fps.

Na pierwszy rzut oka widać możliwości GTX 1060 AMP! w zakresie podkręcania. Karta została fabrycznie podkręcona do 1797 MHz w trybie Boost (w modelu referencyjnym taktowanie rdzenia to 1708 MHz, czyli o 89 MHz mniej). Testowany model udało się podkręcić do 2042 MHz. Doświadczenia użytkowników pokazują, że większość GTX-ów 1060 bez problemu osiąga 2000 MHz i większość pozwala nawet na osiągnięcie 2100 MHz bez jakichkolwiek modyfikacji sprzętowych. Co zaskakujące, tak znacząca różnica w taktowaniu rdzenia przyniosła jedynie 2,7-procentowy przyrost wydajności w testach syntetycznych. Średnia płynność w „Wiedźminie 3” wzrosła o jedną klatkę, natomiast w „Rise of The Tomb Rider” o 1,8 kl./s.

Wyniki wskazują, że Sapphire RX570 Nitro+ nie ma szczególnie interesujących możliwości, jeśli chodzi o overclocking, ale wszelkie osiągnięcia na tym polu oferują wymierny wzrost wydajności. Tymczasem GeForce GTX1060 AMP! pozwala na stosunkowo swobodne podkręcanie, którego efekty są jednak w pewnym stopniu ograniczone. Wzrost wydajności przemawia na korzyść Radeona.

Wynik rundy: triumfuje Sapphire Radeon RX570 Nitro+

Runda 6: Budowa i użytkowanie

Dłuższa obecność na rynku może również stanowić przewagę. Widać to na przykładzie GTX1060 AMP! – przynajmniej w zakresie walorów użytkowych. Karta jest aż o 6 cm krótsza i 1 cm węższa od RX570 Nitro+. Układ Zotac zmieści się w niektórych obudowach HTPC, tymczasem karta Sapphire nie ma na to większych szans. Co więcej, GeForce jest zasilany przez jedną wtyczkę 6-pinową. Natomiast Radeon wykorzystuje w tym celu zestaw dwóch wtyczek: 4- i 6-pinową. Również pobór energii jest atutem GTX1060 AMP!, wynosi bowiem 120 W, aż o 105 W mniej niż w przypadku RX750 Nitro+.

Różnica jest znaczna, szczególnie w kontekście doboru zasilacza. Co ciekawe, deklarowany pobór energii w referencyjnym układzie RX570 to 150 W, natomiast za zasilanie całej karty odpowiadała jedna wtyczka 6-pin. Można przypuszczać, że Sapphire dla zabezpieczenia stabilnej pracy podkręconej karty zdecydował się na znaczne modyfikacje sekcji zasilania. Nie bez znaczenia może być fakt, że Nitro+ to jeden z pierwszych Radeonów RX570 dostępnych na rynku.

Wynik rundy: pierwszy punkt dla Zotac GTX1060 AMP!

Runda 7: Cena

Zotac GeForce GTX 1060 AMP 3GB jest dostępny w średniej cenie 940 zł, a najtańsza dostępna oferta wynosi 899 zł. Zdecydowanie trudniej wycenić Sapphire RX570 Nitro+ 8GB, która w momencie opracowywania testu była dostępna tylko w jednym sklepie, i to w ograniczonym wymiarze (sprzedawcy zapewniają, że jest to spowodowane… dużym zainteresowaniem modelem). Cena wynosi 1099 zł.

Wynik rundy: wygrywa Zotac GTX1060 AMP!