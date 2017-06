Programy do nagrywania gier - jak nagrywać obraz z pulpitu?

Wielu graczy nie tylko cieszy się wirtualną rozrywką, ale również pragnie zaprezentować innym tytuły warte uwagi. A najlepiej zrobić to, pokazując, jak wygląda dana pozycja w praktyce. Czym tworzyć filmiki z gier? Oto kilka wybranych, godnych polecenia aplikacji tego typu.

Fraps

Fraps to jeden z programów, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród użytkowników - zarówno prywatnych, nagrywających filmiki okazyjnie, jak i profesjonalnych graczy, których kanały na YT śledzą miliony osób. Ten program do nagrywania gier nie jest bezpłatny, dostępna jest za darmo jego wersja demo, umożliwiająca nagranie klipu mającego maksymalnie 30 sekund długości. Aplikacja nie ogranicza się tylko do nagrywania, może służyć także jako narzędzie benchmarku - mierzy wydajność działania komputera, czas wyświetlania klatek na sekundę (FPS), itp., oraz do wykonywania zrzutów ekranu. Użytkownik nie jest ograniczony tylko do gier - może rejestrować także działanie programów, filmików, odtwarzanych na YT i w innych serwisach filmów, a także animacji i gier flash. Fraps może posłużyć również jako program do nagrywania pulpitu.

Bandicam

Bandicam to również bardzo popularny program do nagrywania gier, YouTube'a i pulpitu. Dzięki niemu nagrasz dowolny prostokąt ekranu oraz wykonasz zrzut ekranu (możliwość zapisu jako .bmp, .png i .jpeg). Maksymalna rozdzielczość przechwytywania to 2560 x 1600 pikseli. Co ważne - zapisywany plik nie ma żadnego limitu wielkości, co pozwala na nagrywanie non-stop tak długo, na ile wystarcza miejsca na dysku. Aplikacja ta obsługuje biblioteki DirectX oraz OpenGL, a z jej poziomu możliwe jest przesyłanie klipów bezpośrednio na konto w YouTube. Podobnie jak omawiany wcześniej Fraps, również i ten program do nagrywania ekranu nie jest darmowy. Można jednak używać go z ograniczonym czasem nagrywania 10 minut na klip. W wersji demonstracyjnej na każdym nagranym filmiku znajduje się znak wodny.

oCam

oCam to prosty w obsłudze program do nagrywania pulpitu. Pozwala także na wykonywanie zrzutów ekranu. Samoczynnie dobiera najlepsze kodeki z systemu, dopasowując je tak, aby nagrania były jak w najwyższej możliwej jakości. Użytkownik może osobiście wybrać ustawienia audio i wideo lub też zdać się na domyślne. Można nagrywać także fragment ekranu - istnieje opcja wyboru rejonu ekranu, który będzie rejestrowany. Ten darmowy program do nagrywania pozwala na wybranie przez użytkownika, czy podczas nagrywania materiału wideo ma być widoczny kursor, gdzie zapisać nagrania i zrzuty ekranu, itp. Posiada wsparcie dla dwóch monitorów.