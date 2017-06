Projektor czy ściana wideo – dylemat nowoczesnej sali konferencyjnej

Jeszcze kilka lat temu sala konferencyjna nieodzownie związana była z użyciem projektora multimedialnego do wyświetlania prezentowanych treści. Praktycznie każde tego typu miejsce musiało być wyposażone w odpowiedniej mocy projektor, żadne inne rozwiązanie nie wchodziło w grę. Obecnie inwestorzy coraz częściej sięgają w salach konferencyjnych po rozwiązania ścian wideo złożonych z monitorów LCD.

Ściana wideo w sali konferencyjnej to coraz częstszy trend wynikający głównie z potrzeby realizowania niebanalnych projektorów architektonicznych powiązanych z innowacyjnymi technologiami. Niemniej przed podjęciem decyzji o takiej inwestycji należy sobie zadać kilka pytań: jak duży i jasny ma być obraz, jakie są warunki oświetleniowe otoczenia oraz na ile prestiżowe jest miejsce instalacji. Od tych czynników zależy najwięcej w kwestii doboru odpowiedniego rozwiązania. NEC Display Solutions jako jedyny producent na rynku posiada wszystkie technologie pozwalające wykonać dowolną instalację w nowoczesnej sali konferencyjnej: projektory, w tym modele wykorzystujące laserowe źródło światła z zamkniętą optyką w technologii DLP, 3DLP i 3LCD, wielkoformatowe monitory, w tym również dotykowe, monitory bezramkowe do ścian wideo oraz dodatkowo ściany LED.

Doskonałym rozwiązaniem dla sali konferencyjnej są przykładowo projektory NEC PA653UL oraz PA803UL wyposażone w laserowe źródło światła współpracujące z technologią LCD. Oznacza to całkowitą eliminację lampy jako elementu projektora. Warto pamiętać, że lampa w tradycyjnym projektorze stanowi najdroższy jego komponent. Co ważne, projektory laserowe dzięki szczelnemu silnikowi światła nie muszą być serwisowane. Laserowe źródło światła wystarcza aż na 20 000 godzin pracy (dla porównania analogiczne modele lampowe oferują czas pracy do 3500 godzin), a jasność projektorów to odpowiednio 6500 ANSI Lumenów oraz 8000 ANSI Lumenów. Urządzenia tego typu doskonale sprawdzają się w salach konferencyjnych z możliwością częściowego zaciemnienia oraz dysponującymi ekranami o podstawie do 5 m. Zastosowanie laserowego źródła światła w połączeniu ze szczelnym układem optycznym LCD pozwala na wyeliminowanie potrzeby wymiany lampy, jak również wymiany i czyszczenia filtrów powietrza.

Sale konferencyjne i duże ekrany to nie tylko projektory, ale coraz częściej ściany wideo złożone z monitorów wąskoramkowych. Główne zalety takiego rozwiązania to bardzo wysoka jasność oraz praktycznie brak ograniczeń co do wielkości tego typu instalacji. Ściany wideo złożone z monitorów LCD instaluje się głównie w dużych obiektach konferencyjnych, ale także zdarzają się instalacje w mniejszych salach, np. służących do zebrań zarządu z inwestorami. W takim przypadku w głównej mierze chodzi o prestiż i podkreślenie wartości firmy. NEC Display Solutions do tego typu zastosowań przeznacza 55-calowe monitory NEC MultiSync® z rodziny X555UNV, X555UNS oraz UN551S i UN551VS wyposażone w panele IPS o bardzo wąskiej ramce ekranu albo zupełnie pozbawione metalowej ramki ekranu. Monitory wyposażone są w zaawansowany procesor obrazu z możliwością jego programowania, co pozwala na uzyskanie identycznych parametrów wyświetlania obrazu na każdym monitorze składającym się na spójną ścianę wideo. Dzięki sprzętowej kalibracji możliwe jest wyświetlanie na ścianie wideo np. logotypów idealnie odwzorowujących kolor wybranego brandu. Monitory tego typu cechują się również bardzo dużą żywotnością sięgającą ponad 50 000 godzin w trybie pracy całodobowej, czyli najbardziej wymagającej. Dzięki zastosowaniu technologii synchronizacji obrazów pionowych wyświetlany obraz jest geometrycznie spójny nawet podczas wyświetlania bardzo dynamicznych materiałów wideo.

NEC Display Solutions oferuje monitory i projektory klasy premium służące do budowania najnowocześniejszych sal konferencyjnych. Przez wiele lat na bazie produktów tej marki zrealizowano w Polsce wiele innowacyjnych projektów, np. ścian wideo złożonych z 81 monitorów LCD (9x9) z przeznaczeniem do wyświetlania obrazów konferencyjnych. Bazując na produktach NEC, można stworzyć salę konferencyjną spełniającą wymagania każdego klienta niezależnie od jej wielkości czy przeznaczenia – poczynając od niewielkich salek zarządu, poprzez sale szkoleniowe czy do telekonferencji, na wielkich aulach kończąc. Więcej na: www.nec-display-solutions.pl